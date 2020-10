Film Stasera in Tv – Jack Reacher La prova decisiva – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Jack Reacher La prova decisiva. Produzione statunitense del 2012 per la regia di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins, nei ruoli principali. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 La prova decisiva scritto da Lee Child. L’autore dei libri che hanno Jack Reacher come protagonista, compare in un breve cameo nel film, interpretando il poliziotto che rende allo stesso Reacher gli effetti personali nel momento in cui esce di prigione.