Il peperoncino fa bene alla salute? Ecco la verità

Il peperoncino fa bene alla salute: se hai sentito spesso ripetere questa frase e vuoi sapere se è vera e perché, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta.

Peperoncino: i benefici

Per capire come mai il peperoncino fa bene alla salute, è il caso di prendere in considerazione il suo profilo nutrizionale. Quando si parla di questa spezia, popolare e utilizzata in tutto il mondo, si chiama in causa un’eccellente fonte di antiossidanti. Tra questi è possibile citare la vitamina C o acido ascorbico, fondamentale contro i radicali liberi e alleata preziosa del sistema immunitario.

Il peperoncino è anche una fonte di vitamina A, fondamentale per la bellezza della pelle e per l’efficienza della vista. Caratterizzato dalla presenza di vitamine del gruppo B, preziose per l’efficienza dei processi metabolici, il peperoncino è contraddistinto dalla presenza di minerali importanti per la salute.

Il più abbondante – oltre 320 mg all’etto – è il potassio, essenziale per la salute del cuore in quanto utile ai fini del controllo della pressione arteriosa. Il peperoncino è contraddistinto pure dalla presenza di calcio, basilare per la salute delle ossa, ma anche da quella di fosforo.

A rendere il peperoncino speciale, però, è più che altro la capsaicina. Il principale principio attivo del peperoncino si contraddistingue per importanti proprietà antidolorifiche. I suoi benefici per la salute non finiscono certo qui. Da ricordare è anche il fatto che, sulla base di diversi studi scientifici, la capsaicina avrebbe una forte efficacia antitumorale e antibatteric.

Quando la si nomina, è necessario citare la sua azione contro il colesterolo LDL, dannoso per la salute, del cuore in particolare, soprattutto quando si ossida. Tornando agli altri nutrienti presenti nel peperoncino, un doveroso cenno deve essere dedicato ai folati, la cui assunzione è consigliata sia quando si è in gravidanza sia quando si è in dolce attesa con lo scopo di prevenire problemi al tubo neurale del nascituro.

Da non dimenticare è anche la presenza di vitamina K, basilare per l’efficienza del sistema nervoso e per la buona coagulazione del sangue. Attenzione, però: il peperoncino fa bene alla salute, ma ha anche diverse controindicazioni.

Tra queste, è possibile citare l’assunzione di farmaci antiaggreganti e anticoagulanti. Lo stesso vale per la teofillina e per gli ACE inbitori. In tutti questi casi, i principi attivi del peperoncino possono interferire con l’efficacia. Per questo, prima di iniziare ad assumere il peperoncino è il caso di chiedere consiglio al medico curante.