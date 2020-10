Weston McKennie è positivo al coronavirus: la Juventus lo ha comunicato poco fa ufficialmente con un comunicato comparso sul proprio sito internet. Si tratta del secondo giocatore bianconero rivelatosi positivo in poche ore dopo la positività di Cristiano Ronaldo emersa durante il ritiro della Nazionale portoghese. Il gruppo squadre bianconero torna in isolamento fiduciario: la procedura permette di proseguire con allenamenti e partite senza avere contatti con l’esterno.

Juventus, McKennie positivo. Squadra in isolamento fiduciario

La Juventus torna quindi in isolamento fiduciario dopo la positività di un membro dello staff prima di Juventus-Napoli, gara che poi non si è disputata perché la squadra azzurra non ha avuto il via libera dell’ASL alla trasferta in Piemonte dopo le positività di Zielinski ed Elmas. Stanno salendo velocemente di numero i positivi al coronavirus nelle società professionistiche: solo pochi minuti fa è stato annunciato il rinvio in Serie B di Monza-Vicenza per la presenza di 9 positivi nella squadra brianzola.

Questo il comunicato comparso sul sito della società bianconera: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.