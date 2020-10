Oroscopo di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020 – Previsioni per tutti segni

Ecco l’oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2020. La prima parte della settimana è passata rapidamente e siamo arrivati già a mercoledì. Quali sorprese riserveranno i pianeti ai segni zodiacali durante questa giornata? Il Sagittario simimbatterà in un ostacolo sul lavoro che lo manderà in escandescanza, mentre la Bilancia dovrà risolvere un problema legale. Il Cancro e l’Acquario recupereranno, anche se lentamente. La Vergine volerà alto! Vuoi saperne di più? leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata senza grandi scossoni, ma tu dovrai gestire alcune situazioni piuttosto complicate. Leone: si prospetta una giornata molto promettente, soprattutto dal punto di vista relazionale. Sagittario: alcuni contrattempi di lavoro potrebbero provocarti dello sconforto, se non addirittura rabbia. Sii prudente!

Oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: segni di terra

Toro: sarà una giornata che favorirà l’amore, le emozioni speciali, sia per chi è in coppia che per i single pronti a mettersi in gioco. Vergine: ti aspetta un’altra giornata ricca di soddisfazione e di belle emozioni. Occhio agli invidiosi! Capricorno: oggi chi esprimerà un desiderio, avrà buone possibilità di vedelo esaudito.

Oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi dovrai fare i conti con molta stanchezza e parecchi problemi di lavoro o in amore. Bilancia: c’è chi dovrà difendersi da alcuni attacchi, chi invece avrà a che fare con un problema di carattere legale. Acquario: avrai modo di recuperare, specialmente sul fronte relazionale.

Oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: potresti essere più lunatico ed emotivo del tuo solito, ma a poco a poco stai raicquistando forza. Scorpione: oggi Mercurio ti aiuterà a portare avanti i progetti di lavoro con profitto e a guadagnare del denaro. Non essere troppo esigente con gli altri! Pesci: sarà una giornata piuttosto faticosa, soprattutto dal punto di vista emotivo. Evita le situazioni stressanti.