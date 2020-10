Patrizia De Blanck dura confessione al GF Vip: ”Ho perso il bambino…”

Patrizia De Blanck è senza dubbio la concorrente più amata di tutto il Grande Fratello Vip, grazie al suo carattere frizzantino e senza peli sulla lingua, basta ricordare il suo incontro con la Marchese d’Aragona durante la diretta o lo scherzo del presunto “falegname” che affermava di conoscerla.

Il bello della contessa è la sua ironia verso gli altri e verso sé stessa, difficilmente se la prende se non per alcuni gesti maleducati. Ma durante una puntata di Pomeriggio Cinque è stata ascoltata una sua confessione dolorosa che ha bloccato tutti i presenti.

Patrizia De Blanck dura confessione

Nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire dalla sua bocca parole così forti, è proprio vero che ogni persona porta con sé dinamiche e situazioni brutte nel suo passato. La De Blanck, sempre forte e senza freni inibitori questa volta ha mostrato un lato più fragile raccontando un qualcosa che le è accaduto segnandola per sempre.

Come in ogni puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha deciso di collegarsi con la Casa del GF Vip per ascoltare e guardare che cosa facevano i concorrenti. Niente di strano, visto che è qualcosa di consueto che la conduttrice fa, ma è arrivata in un momento davvero particolare infatti, la contessa si trovata con gli altri compagni e stava raccontando un momento preciso della sua vita. In studio tutti zitti per ascoltare il vissuto di Patrizia, quando arriva la dura notizia che ha destabilizzato tutti. Infatti, la contessa ha raccontato di come ha perso un figlio, cosa che non era mai uscita fuori.

La gieffina racconta: ”Ho perso un bambino”

Proprio durante la diretta è saltata fuori una confessione dura da mandar giù:” Mi ricordo che eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Allora sono andata in clinica, mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza più avere le mie cose. Se non che poi sono tornate normalmente. Quando sono tornate sono andata da mio marito li ho detto ‘hai 10 giorni, dobbiamo farlo e non me ne frega niente. Adesso non faccio un figlio per te, lo faccio per me’. Io ero convinta che quando avessi voluto un figlio l’avrei fatto”.

Continua poi affermando:” Il fatto di non poterlo avere o di non sapere se potevo ancora averlo, mi ha dato al cervello. A quel punto mi sono detta che avrei fatto un figlio per me. Gli dissi che se non fosse stato con me io avrei fatto un figlio con un altro”. Dopo queste parole Barbara D’Urso è rimasta destabilizzato e ha voluto aggiungere questo:” Ogni volta che apro la casa succede qualcosa. Però a prescindere dalle parole un po’ forti, io sono sotto choc. Ha detto una cosa drammatica, ha perso un bambino. Non so se l’avesse mai detto prima. Diciamo che la vita per la Contessa è stata molto complicata”.