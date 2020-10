Bere olio d’oliva ogni giorno: ecco cosa succede

By

Cosa succede a chi beve olio d’oliva ogni giorno? Se ti stai facendo questa domanda, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta.

Olio d’oliva: i benefici

Prima di capire cosa succede a chi sceglie di bere olio d’oliva ogni giorno, vediamo assieme i benefici di questo straordinario condimento. L’olio d’oliva è noto innanzitutto per la sua forte efficacia antiossidante, dovuta in particolare alla presenza di composti fenolici.

Sono divrersi gli studi scientifici che hanno messo in primo piano il ruolo dei suddetti composti al fine del controllo del rischio cardiovascolare. Nello specifico, si parla di ripercussioni positive relative ai livelli di colesterolo LDL e alla sua ossidazione, pericolosissima per la salute cardiovascolare.

Alleati speciali del funzionamento dell’endotelio e potenti antinfiammatori, i composti fenolici dell’olio d’oliva potrebbero aiutare a prevenire alcune forme di cancro. Proseguendo con i motivi per cui l’olio d’oliva fa bene, un doveroso cenno deve essere dedicato anche alla presenza, in traccia, di alcuni minerali curciali per la salute.

Tra questi è possibile citare il calcio, ma anche il sodio, il potassio e lo zinco. Per quanto riguarda i lipidi, troviamo innanzitutto grassi monoinsaturi, come per esempio l’acido oleico, e i grassi polinsaturi, tra i quali è possibile citare l’acido linoleico.

Bere olio d’oliva ogni giorno fa male?

No, bere olio d’oliva ogni giorno non fa male alla salute. Ovviamente, quando si decide di adottare questa abitudine è opportuno mettere in primo piano la moderazione. Un cucchiaino da caffè la mattina va benissimo.

L’attenzione alle quantità di olio d’oliva assunte vale soprattutto quando si ha la necessità di tenere sotto controllo il peso. Per dare qualche numero in merito, ricordiamo che 1 grammo di olio d’oliva ha 9 calorie. Se si assume questo condimento anche durante la giornata, aggiungendolo alla pasta, al riso o alle verdure, è importante avere chiaro questo aspetto.

Detto questo, torniamo un attimo a parlare degli effetti sulla salute derivanti dal bere olio d’oliva ogni giorno. Il semplice fatto di assumere un cucchiaio di questo condimento la mattina aiuta a migliorare la salute del fegato, del cuore e delle ossa.

Per quanto riguarda la ghiandola più grande del nostro corpo – perché il fegato non è un organo ma una ghiandola – si parla di preciso di una forte efficacia depurativa. Cosa dire, invece, in merito agli effetti sullo stomaco? Che, in virtù della sopra citata efficacia antinfiammatoria, l’olio d’oliva può rivelarsi un ausilio naturale di prevenzione contro la gastrite.