Fabrizio Corona di nuovo in carcere? Altri nove mesi

Fabrizio Corona dovrà farsi altri nove mesi di carcere. Non bastano le accuse di Nina Moric a colpire l’ex re dei paparazzi: anche la Giustizia torna a farsi sentire. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso che dovrà scontare anche il periodo di tempo trascorso in affidamento terapeutico e che riguarda febbraio-novembre del 2018.

Fabrizio Corona ha deciso di reagire alla sua solita maniera. Impugnato il suo profilo social, ha manifestato tutta la sua rabbia per le recenti notizie. “Cosa ne pensi?”, scrive su Instagram, “è giusto perchè è la verità… sono stufo. E poi divento cattivo. Ora divento cattivo”.

Fabrizio Corona, la libertà si allontana ancora

Fabrizio Corona ha ricevuto l’ennesima batosta. Appena pochi giorni fa, alla luce della sentenza di Milano, l’ex fotografo aveva manifestato un certo sollievo al solo pensiero che fra un anno e otto mesi sarebbe ritornato un uomo libero. Adesso invece la decisione del Tribunale di Sorveglianza complica tutto: i giudici hanno deciso di accogliere la richiesta del Procuratore generale Antonio Lamanna.

“Violazione dei principi di giustizia”, ha tuonato Corona, “per l’ennesima volta. Ora basta. E’ una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita, giuro, non sono mai stato così”. Va sottolineato che il tribunale si è espresso con questa sentenza per via delle violazioni fatte da Corona durante il periodo di affidamento. Adesso l’ex fotografo si trova in detenzione domiciliare e poche ore fa si è sottoposto al tampone per il Covid-19, a causa della febbre.