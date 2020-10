Film Stasera in Tv – End of Justice Nessuno è innocente – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film End of Justice Nessuno è innocente. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Dan Gilroy con Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Lynda Gravatt nei ruoli principali. Il film è stato presentato al Toronto Film Festival ed è valso a Denzel Washington la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista. In seguito all’accoglienza tiepida riservatagli a Toronto però, il film è stato ri-montato, tagliandone una dozzina di minuti e velocizzandone il ritmo, oltre che spostando una scena chiave riguardante il personaggio di Colin Farrell dal terzo atto alla prima metà del film.