Infortunio Rebic – Stefano Pioli e il Milan ci speravano, ma purtroppo nulla da fare. L’attaccante rossonero, Ante Rebic, non sarà disponibile per il derby in programma questo sabato alle 18. Lo staff medico del Milan ha stabilito che l’attaccante croato rossonero non ha recuperato dalla lussazione al gomito sinistro. Nessun rischio dunque e il giocatore farà un nuovo controllo medico settimana prossima per stabilire quando potrà tornare a giocare.

Difficile che l’infortunio di Rebic possa essere smaltito in tempo per l’esordio nei gironi di Europa League, più probabile che l’attaccante del Milan torni a disposizione di Pioli per il match di campionato contro la Roma, in programma per la quinta giornata. Senza Rebic, ma con Ibrahimovic. Pioli, con il forfait del croato, sembra intenzionato a schierare il tridente composto da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers . Poi Diaz e Hauge in panchina pronti a subentrare.