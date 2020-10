Oroscopo Branko – domani venerdì 16 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 16 ottobre 2020. La settimana è scivolata via e siamo già a venerdì. Quali sorprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro durante questa giornata? Per socprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 16 ottobre 2020: Ariete

Come raccomanda l’oroscopo di Branko domani dovrai avere molta prudenza alla guida, perché ci sarà un cambio di Luna difficile che potrebbe renderti più nervoso o distratto del solito. Nel corso della giornata potrebbero ripresentarsi anche dei fastidi fisici del passato!

Previsioni Branko domani venerdì 16 ottobre 2020: Toro

Domani dovrai munirti di pazienza e buonsenso, perché nel corso della giornata potresti imbatterti in qualche pettegolezzo sul lavoro. Scoprirai che i colleghi parlano alle tue spalle: cerca di mantenere la calma!

Oroscopo domani venerdì 16 ottobre 2020: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani avrai una Luna bellissima che ti regalerà un’emozione intensa. Potresti scoprire che un semplice batticuore sarà invece qualcosa di più importante, amore vero!

Oroscopo domani venerdì 16 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani la Luna sarà in aspetto contrario. Dovra usare la massima cautela, perché potrebbe nascere una crisi nervosa in famiglia o nel matrimonio.