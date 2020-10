Oroscopo di oggi, giovedì 15 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco l‘oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2020. Siamo arrivati a giovedì. Che piega prenderà la settimana dei segni zodiacali? Il Leone avrà molta forza e successo, la Bilancia riacquisterà più ottimismo, grazie alla Luna nel segno. Possibili probelmi sul lavoro per l‘Ariete, mentre il Capricorno sarà decisamente sotto stress. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo di oggi dovrai fare i conti con la Luna in dissonanza che potrebbe provocarti qualche problema sul lavoro. Se così fosse, non reagire di impulso, ma sii paziente! Leone: avrai forza, carisma e successo. Si prospetta una giornata decisamente intrigante, sia in amore che sul lavoro. Sagittario: l’umore sarà migliore rispetto ai giorni appena trascorsi, ma dovrai lottare ancora molto, prima di riuscire ad avviare i tuoi progetti.

Oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2020: segni di terra

Toro: si prospetta una giornata molto stimolante, soprattutto in amore. Venere in ottimo aspetto permetterà i riavvicinamenti e le riconciliazioni. Vergine: enensimo giornofortunata di un periodo memorabile! Quello che cerchi da tempo, potresti ritrovartelo sotto gli occhi in questa giornata! Capricorno: dovrai avere molta prudenza, perché ti sentirai molto stressato. Occhio ai momenti di tensione!

Oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi avrai più energia rispetto ai giorni passati. Forse riuscirai a risolvere anche un piccol problema che ti disturba da un po’. Bilancia: la Luna sarà nel tuo segno e ti porterà energia e ottimismo. Nuove opportunità in vista. Acquario: ètempo di lasciare andare il passato e di aprirsi al cambiamneto in corso, che sia un trasferimento o un nuovo stile di vita.

Oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: potresti avere un piccolo calo fisico, forse ti setnirai solo in mezzo a gente ostile. Tieni duro e liberati di chi ti fa stare male. Scorpione: fai attenzione alle intuizioni che avrai, perché potrebbero rivelarsi preziose! Mercurio in buon aspetto ti aiuterà a prendere le decisioni più giuste sul lavoro. Pesci: oggi potrai recuperare un po’ in amore, ma dovrai sforzarti di essere meno brusco e provocatorio nei confronti del partner, anche se di recente ti ha fatto arrabbiare!