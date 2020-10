Piero Chiambretti confessa – “Di notte ho ancora gli incubi”

Piero Chiambretti non è ancora riuscito a riprendersi dalla morte della madre, avvenuta a causa del Coronavirus. Il conduttore sta cercando di risalire la china, ma è difficile confrontarsi con gli incubi notturni. “Di notte sono ancora assalito dagli incubi”, ha detto a Libero, “sogno la mia degenza in ospedale”.

Il conduttore ha rivelato anche di guardare spesso i video girati in corsia, mentre si trovava ricoverato. Piero Chiambretti ha documentato infatti la sua degenza e ormai rivede tutto il materiale almeno una volta la settimana.

Piero Chiambretti sofferente – “Le mie condizioni erano critiche”

Piero Chiambretti continua a parlare di Coronavirus e del suo ricovero in ospedale. Anche se sono passate diverse settimane da quel brutto momento, il presentatore è deciso a non lasciare andare i ricordi. “Giravo dei video con il telefonino, scattavo fotografie, intenzionato a documentare quella realtà deformata in cui ero precipitato da un momento all’altro”, racconta alla stampa. Non vuole dimenticare tutto ciò che ha visto nei reparti Covid, al confine fra la vita e la morte.

All’epoca dei fatti, Piero Chiambretti versava in condizioni critiche. L’unica cosa che poteva fare però era attendere che il corpo iniziasse a reagire alla malattia. “Fortunatamente mi è stato concesso di utilizzare il telefonino”, aggiunge, “che è stato un elemento di grande sostegno”. Nonostante il peggio sia passato, il conduttore ad oggi non si ritiene immune da un nuovo contagio. “Visto che si sente tutto e il suo contrario, sono ancora più cauto di prima”, evidenzia, “in fin dei conti si tratta di un virus che non conosciamo bene”.