Barbara Cola è Al Bano Carrisi – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è Al Bano Carrisi nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020: per lei, il brano che ha fatto incontrare il Leone di Cellino San Marco e Romina Power. In passato l’abbiamo vista nei panni di Adele e anche questa volta non si scherza.

Per riuscire a fare la sua trasformazione, Barbara Cola si è dovuta immedesimare nel ruolo di un uomo per un’intera settimana. Come sottolinea il conduttore, si tratta una delle rare volte in cui una concorrente donna deve interpretare un uomo. Come sarà andata? Scopriamo il verdetto della giuria e il video della performance.

Barbara Cola è Al Bano Carrisi – Il verdetto

Trucco impeccabile e voce straordinaria: Barbara Cola è Al Bano Carrisi e ci dimostra quanto la sua bravura superi ogni aspettativa. Con i vestiti tipici del famoso cantante, la concorrente è irriconoscibile e molto somigliante all’originale. Il timbro continua ad essere quello femminile, ma molto vicine a quello di Carrisi. Standing ovation da parte del pubblico e dagli altri concorrenti. La prima a parlare è Loretta: “Sei stata quasi uguale lo sai, io non riuscivo a riconoscere se eri Al Bano o no”, dice imitando la Power. A sorpresa, il vero Al Bano è in collegamento da casa: “Potremmo fare un duo e diventa grasso che cola”.

Loretta continua poi il suo pensiero: visto che la concorrente ha imitato Carrisi, anche quest’ultimo potrebbe cantare nella tonalità di una donna. “A me sembrava un’impresa possibile, dopo i primi tre secondi mi ha fatto fare uno scatto”, dice Salemme, “l’hai ricordato molto. La voce è il cavallo di battaglia di Al Bano”. D’accordo anche Panariello: “Bravissima e inaspettata. Una cosa così non me l’aspettavo proprio”. Di seguito il video della trasformazione di Barbara Cola in Al Bano Carrisi.