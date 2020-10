Difensori consigliati 4^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 difensori da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi, consigliati al fantacalcio, che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con qualche bonus importante e che potrà aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri difensori consigliati per la 4^ giornata di Serie A.

Difensori consigliati 4^ giornata: la TOP 5

Gosens (Napoli-ATALANTA)

L’esterno tedesco dell’Atalanta non ha ancora trovato il gol in questa stagione, ma la forma è assolutamente delle migliori. Non sarà un compito facile per Di Lorenzo tenerlo a bada. Può essere un fattore contro l’Atalanta.

Hakimi (INTER-Milan)

Il top player acquistato nell’ultima sessione di mercato dall’Inter. Appena arrivato ha fatto subito vedere di che pasta è fatto. Ha arato la fascia destra dove ha già trovato gol e assist. Il derby non è una gara come le altre, ma lui può lasciare la sua firma sul match.

Ferrari G. (Bologna-SASSUOLO)

Già un assist in queste prime tre partite di campionato. E’ un giocatore che può fare la differenza al fantacalcio se schierato in gare come questa. Si può mettere sperando trovi presto il +3.

Biraghi (Spezia-FIORENTINA)

L’anno all’Inter, da comprimario, lo ha fatto crescere molto. Ora la Fiorentina se lo gode. Giocatore maturato tantissimo calcisticamente e per il fantallenatori può essere un’arma letale soprattutto se sfruttato con il modificatore difesa.

Lykogiannis (Torino-CAGLIARI)

Probabilmente la scelta più “strana” di questa nostra Top 5. Eppure se andate a vedere le ultime gare del Cagliari ha sempre giocato molto nella metà campo avversaria e si è spesso incaricata di battere punizioni (anche dal limite dell’area) e corner. Può essere una bella sorpresa al fantacalcio.