Giulia Sol è Alessandra Amoroso – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è Alessandra Amoroso nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Anche per lei la sfida non è per niente semplice, soprattutto perchè la cantante originale si allontana di molto dalle sue corde. Dopo averla vista nel ruolo di Elodie, questa sera la possiamo ascoltare in Mambo Salentino.

L’interpretazione prevede inoltre un medley della canzone dell’anno scorso con Karaoke, successo di quest’estate. Giulia Sol dovrà fare una voce più che nasale per avvicinarsi a quella della Amoroso. Riuscirà a centrare l’obiettivo oppure no? Scopriamo il verdetto della giuria e il video della performance.

Giulia Sol è Alessandra Amoroso – Il verdetto

Purtroppo non possiamo dire che la trasformazione di Giulia Sol in Alessandra Amoroso sia azzeccata. Dalle sembianze troppo lontane da quelle dell’artista e più vicine a quelle di Milly Carlucci, la concorrente non riesce ad imitare al meglio nemmeno la voce della cantautrice salentina. In diversi momenti sembra più che altro di sentire cantare Valeria Marini. La voce nasale della Amoroso scompare di fronte alla tonalità esagerata e acuta della Sol. Nonostante la sua bravura, la concorrente è stata del tutto svantaggiata a causa di questo nuovo incarico.

Delusi i fan della Amoroso sui social: “Sembrava dal canto al trucco un’imitazione in chiave horror dell’originale”; “Terribile come l’originale”. Diversa l’opinione dei giudici: “Qualche difetto nel salire, ma l’hai ritrovata subito. Ti muovi molto bene e sei molto elegante”, dice Loretta. Complimenti anche da parte di Frassica: “Sto aspettando il gioco del parente misterioso”. Panariello invece rivela di aver preferito la seconda canzone del medley rispetto alla prima. “Non è facile perchè la Amoroso ha una voce particolarissima”, aggiunge. “La voce era identica”, dice Salemme, “soprattutto nelle note alte. Poi ti muovi benissimo”. Di seguito il video della trasformazione di Giulia Sol in Alessandra Amoroso.