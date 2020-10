Nicola Mazzitelli un’amicizia speciale | Torna il sorriso a Uomini e Donne

Tutti noi ormai conosciamo la storia di Nicola Mazzitelli che ci ha fatto commuovere e stupire di fronte al suo coraggio e alla sua determinazione, riuscendo a rialzarsi da terra con le proprie gambe. Prima di sapere però il suo passato, lo abbiamo visto frequentare alcune dame del parterre femminile, tra cui Carlotta Savorelli.

Fino a poco tempo fa non si sono né parlati né visti, in quanto alla donna non erano piaciuti alcuni suoi atteggiamenti e discorsi che ha fatto. Ma nella puntata odierna si è venuto a sapere di una loro uscita che ha rallegrato entrambi, così si prospetta si stia creando un’amicizia molto speciale visto anche i loro sorrisi nel parlarne.

Nicola Mazzitelli un’amicizia speciale

Dopo la fine della loro frequentazione a causa anche dell’impossibilità da parte della dama di capire a pieno i motivi di alcuni comportamenti di Nicola, visto che il suo sfogo è arrivato dopo vario tempo, i due non si sono più parlati, se non in studio, ma mai fuori. Ora Carlotta si sta vedendo con Michele, ritrovandosi di nuovo in un triangolo con la bellissima Roberta, ovviamente come potete ben immaginare non è una situazione molto semplice.

Questo in vista del fatto che un giorno sembra andare per il meglio, ridono e passato delle ottime serate, il giorno dopo c’è un problema con l’altra dama e il cavaliere così da mettere in crisi la frequentazione arrivando a discutere. Nonostante abbia ammesso esplicitamente di voler conoscere davvero Michele poiché le piace, nello studio di Uomini e Donne svela di essere uscita con Nicola dopo più di venti giorni che non si rivolgevano parola se non per chiarire qualcosa, ma sempre dentro la trasmissione. I due sono sembrati davvero felici di essersi rivisti, e negli occhi del cavaliere è stato possibile rivedere una scintilla grazie al suo coraggio di provarci ancora.

Torna il sorriso a Uomini e Donne

Dopo tutto questo tempo, Carlotta ci tiene a raccontare di come Nicola si sia comportato nei suoi confronti nonostante la prima frequentazione. Ovviamente lei ha espresso di fronte a tutti il suo interesse verso Michele chiarendo che da parte sua quindi ci sarà solo un’amicizia. Comunque sia è stato un momento davvero emozionante nel sentire il modo in cui la dama ha parlato del pugile: ”Nicola ha un modo stupendo, secondo me, di trattare le donne oggi. Ha fatto un sacco di errori, ma oggi secondo me si sta facendo perdonare”.

Ci tiene a precisare alcune cose: ”Io credo che una seconda possibilità a chi ammette di aver fatto un errore si possa concedere. Mi ha telefonato, più che altro gli è dispiaciuto per quella scena a cui ha assistito quando io sono stata male in studio. Da parte di Nicola avverto un bene enorme gliene voglio pure io, seppure sia una cosa molto recente. Si è presentato praticamente a Bologna mercoledì sera, in accordo, siamo andati a mangiare. Una serata dove io gli ho detto ‘sappi che io sto vedendo Michele, ho un’intenzione con Michele, non esco con te per fare ingelosire nessuno. Ma esco con te perché ti voglio bene e so che rideremmo, ma in amicizia per me’. La sua riposta è ‘tu fai quello che vuoi, per me la cosa importante è che tu sia nella mia vita. Che tu ci sia come compagna come io vorrei o semplicemente come amica, per me questo è sufficiente’. Mi ha fatto piangere dal ridere, cioè io una serata così tagliatelle e ragù e ridere era tanto che non me la facevo. Probabilmente mi ha fatto bene perché ho tirato un sospiro di sollievo”.