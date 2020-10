Infortunio Smalling – Brutte notizie per la Roma e per il fantacalcio. Chris Smalling non ci sarà domenica contro il Benevento. Il difensore inglese ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro e la presenza per la sua prima stagionale in campionato sembra essere sempre più complicata. In giornata svolgerà un lavoro individuale e da oggi fino a domenica le sue condizioni verranno valutate quotidianamente.

Il difensore è arrivato alla Roma allo scoccare del gong della fine del mercato. Dopo il giallo delle tempistiche, l’ex Manchester United è riuscito a tornare nella capitale sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2023. Un’operazione da 15 milioni di euro più bonus (altri 5 milioni se la Roma dovesse vincere la Champions nei prossimi tre anni).

Lo scorso anno, Smalling, aveva totalizzato 37 presenze con la maglia giallorossa, siglando anche 3 gol. Durante la sua presentazione si era detto pronto per l’inizio della nuova stagione: “La Roma quest’anno è ancora più forte. Veniamo da una stagione di affiatamento e possiamo fare meglio. L’accoglienza dei tifosi al mio arrivo in aeroporto? Non avevo mai provato sensazioni simili in vita mia. Voglio aiutare questo club a vincere un trofeo”. L’esordio, però, rischia di essere rimandato di qualche giorno.