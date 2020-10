Sergio Muniz è Cat Stevens – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Sergio Muniz è Cat Stevens nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Ancora una volta il concorrente si ritrova di fronte ad uno scoglio piuttosto grande. In precedenza invece lo abbiamo visto con il volto di Maurizio Vandelli.

Il brano di Sergio Muniz è Father and Son del 1970. Un pezzo di musica internazionale che rimarrà sempre nella storia della discografia mondiale. Forse anche per questo, per tutto ciò che rappresenta la canzone, sarebbe stato meglio assegnarla a qualcun altro. Come se la sarà cavata lo spagnolo? Scopriamo il verdetto della giuria e il video della performance.

Sergio Muniz è Cat Stevens – Il verdetto

Per la prima volta Sergio Muniz riesce a sorprendere: armato di chitarra, il concorrente suona per davvero. La sua versione di Cat Stevens è più che azzeccata: qualche incertezza con l’inglese e l’apertura della bocca, ma per il resto niente da dire. Peccato che in alcuni momenti perda del tutto la tonalità del cantante originale, per poi riprendere quota solo nel ritornello. “Uno dei trucchi meglio riusciti di tutte le edizioni”; “Somiglianza fisica impressionante, grande imitazione”; “Speriamo venga valorizzato nella votazione”, scrivono alcuni utenti sui social.

Standing ovation più che meritata e grande applauso da parte del pubblico. Poi arriva puntuale il verdetto dei giudici: “Sono senza parole, veramente bravo. Non me l’aspettavo”, dice Frassica senza ironia, per una volta. “Una di quelle canzoni che ti immagini il falò sulla spiaggia e c’è quel ragazzo con la chitarra, poi tutte le coppiette che fanno l’amore. Ecco, io ero il ragazzo con la chitarra”, dice Panariello. “Mi hai riportato indietro nel tempo, voce uguale e anche l’aspetto fisico”, aggiunge. “Bellissimo lavoro, sia il trucco che vocalmente”, si limita a dire Loretta. “Io suonavo davvero, ma non era collegata”, rivela invece il concorrente su richiesta di Salemme. “Parlata e cantata allo stesso tempo, mantenere la nota parlando è complicatissimo. Sei stato bravissimo”, dice ancora il giudice. Di seguito il video della trasformazione di Sergio Muniz in Cat Stevens.