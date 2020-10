Ha subito più di un rinvio Human Dog 2020 ma oggi 17 ottobre 2020 ha preso il via la mostra che ormai dal 2016 prende corpo al Castello Sforzesco di Milano come attività tra le più attese di “Alimenta l’amore”, l’iniziativa delle Coop lombarde per la raccolta di pasti destinati agli animali in difficoltà. La mostra inaugura oggi e sarà aperta fino al 22 novembre, tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:00.

Human Dog 2020: oggi al via la mostra al Castello Sforzesco di Milano

Human Dog 2020 finalmente arriva alla location del Cortile della Rocchetta, al Castello Sforzesco. Come ogni anno ospiterà una selezione dei bellissimi ritratti che Silvia Amodio ha scattato sul set di San Valentino 2020. Se hai partecipato agli scatti, da oggi potrai sapere se tu e il tuo cane fate parte della mostra e della selezione che andrà a comporre il calendario che sarà in vendita per beneficenza dal prossimo dicembre nei punti vendita Coop. Chi vorrà, però, potrà da subito acquistare al Book Shop del Castello Sforzesco il catalogo della mostra contenente tutti i ritratti d’autore ed alcune commoventi storie d’amicizia. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni che ogni giorno si impegnano per supportare gli animali in difficoltà.

Da sei anni la fotografa Silvia Amodio allestisce il set fotografico della mostra. Amodio è da sempre dedicata all’indagine del rapporto uomo-cane, ma l’evento legato alla mostra del Castello Sforzesco attrae centinaia di persone che si fanno ritrarre col proprio cane per ottenere uno scatto d’autore col proprio compagno. Amodio sottolinea che si tratta di “un lavoro dal taglio sociologico, le fotografie raccontano le sfumature, l’evoluzione, di una relazione profonda che dura da 12mila anni”. Il progetto fotografico resta, in ogni caso, solo una delle tante sfumature del progetto «Alimenta l’Amore». Ne ha parlato a corriere.it Andrea Pertegato, responsabile comunicazione Coop Lombardia, che ha spiegato come il progetto «non è solo donazioni, ma promosso con i Comuni del territorio per sensibilizzare sul benessere degli animali e sul rapporto uomo-animale, che si arricchisce di continuo di nuovi contenuti».

«Alimenta l’Amore» è infatti la campagna di raccolta di cibo per animali che Coop Lombardia effettua dal 2014 nei suoi punti vendita. Grazie a questo progetto ogni giorno è possibile donare cibo per cani e gatti nei punti vendita Coop Lombardia che aderiscono all’iniziativa. Il ricavato viene da anni utilizzato per aiutare animali in difficoltà e padroni di animali domestici in situazione momentanea d’indigenza che non possono e non vogliono separarsi dai propri compagni di vita. L’impegno profuso nell’iniziativa, grazie alla partecipazione di tutti, ha permesso di distribuire finora oltre un milione e mezzo di pasti: il cibo viene distribuito a canili e gattili regionali e a proprietari di animali in difficoltà.

Dalla collaborazione con il Comune di Milano è nata poi una sponsorizzazione da parte di Coop del patentino Cane Speciale, voluto dall’ente pubblico per animali forti per taglia e morfologia. «La nuova norma punta al rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche alla tutela dei proprietari. I corsi per conseguirlo aiuteranno i padroni a educare l’animale alla giusta socialità», ha dichiarato Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualità Vita del Comune.