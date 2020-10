Lina Sastri e Simone Di Pasquale – Salsa – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Lina Sastri e Simone Di Pasquale tentano il tutto per tutto a Ballando con le Stelle 2020. Dopo aver affrontato il Boogie nella scorsa puntata, questa volta la coppia ci propone una Salsa degna di nota. La giuria però si spacca durante il verdetto: c’è chi li trova favolosi e chi invece rimane più contenuto.

Nella clip settimanale, Lina Sastri ci parla un po’ della sua vita e del rapporto meraviglioso con il fratello. Pochi attimi che ci permettono di entrare a contatto con il suo passato e la sua sfera più intima. Scopriamo il verdetto per il ballo di stasera e il video dell’esibizione.

La prova speciale di Lina Sastri

Fra gli ultimi ad esibirsi, Lina Sastri affronta la prova speciale di Ballando con le Stelle 2020 con qualche incertezza. Appena la musica parte, l’attrice si dimostra disorientata. Simone la guarda dalla sala prove mentre inciampa in qualche mossa senza senso. In sottofondo invece possiamo riascoltare Thriller di Michael Jackson. Al termine dell’esibizione, la concorrente rivela il tipo di danza scelto: “Un Paso Doble?”. No, era una Samba, rivela la Smith. “Spezzo una lancia a favore della Sastri, nemmeno io l’avevo capito”, aggiunge Mariotto.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale – Il verdetto per la Salsa

“Secondo me tu ballavi già prima oppure in questi mesi ti sei preparata. Hai ginocchia e piedi da ballerina. Rispetto agli altri, tu balli già da ballerina”, dice Ivan. “Volevo da te qualcosa di più”, dice Selvaggia, “vorrei vederti anche sbagliare ma osare. E invece fai sempre il compito bene. Io non ti volevo da sei, anche da quattro ma con carattere”. Anche Mariotto è rimasto deluso nel vedere Lina, fra le sue favorite. Matano invece l’ha trovata splendida e crede che le parole dei colleghi siano più che ingiusti. La Sastri di contro è più realista: durante le prove dà sempre il massimo, poi crolla quando si trova in diretta. I voti: 7 (Ivan), 6 (Canino), 6 (Smith), 5 (Lucarelli), 6 (Mariotto), per un totale di 30 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video della Salsa di Lina Sastri e Simone Di Pasquale.