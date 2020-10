PAGELLE SAMPDORIA LAZIO – Top e Flop della partita

Sfida delle 18 per Sampdoria e Lazio, che si sfideranno allo stadio Ferraris di Genova per un’importante partita che potrà dire molto sul cammino, finora altalenante, delle due squadre.

La Sampdoria affossa una Lazio in palese difficoltà, grazie ad un’ottima prova e le marcature di Quagliarella, Augello e Damsgaard.

Top Sampdoria

Augello: Prestazione autorevole, prima assist per il proprio attaccante principe e poi 2 a 0 che di fatto stende i capitolini già alla fine del primo tempo.

Quagliarella: Segna la rete dell’1-0 con uno stacco importante ed imperioso. La Samp non può fare a meno di lui.

Damsgaard: Subentra e segna praticamente da subito il primo goal in Italia, molto bello.

Flop Sampdoria

Ramirez: Piuttosto impalpabile, appare nervoso e poco concentrato, rimedia un giallo evitabile.

Top Lazio

Parolo: Schierato in difesa per necessità, sfodera una buona prestazione non risparmandosi finchè ha birra in corpo. Infatti il tecnico è costretto a sostituirlo per stanchezza.

Fares: Più che positivo l’esordio dell’ex Spal, che appare propositivo e vivace sia in attacco che in difesa.

Flop Lazio

Luis Alberto: Non è in giornata, sembra non avere l’intensità giusta per il tipo di partita e al netto di qualche tentativo, delude le attese.

Anderson: Inzaghi gli da fiducia ma non appare ancora pronto per una maglia da titolare: sbadato in marcatura fa segnare Quagliarella.