Ricetta gamberoni in guazzetto: ingredienti, preparazione e consigli

I gamberoni in guazzetto sono un appetitoso secondo di mare che esalta al meglio e con semplicità il gusto delicato di questi crostacei. Le carni polpose e sode dei gamberoni sono avvolte da un saporito sughetto, il guazzetto appunto, reso ancora più invitante da una spruzzata di brandy che li renderà profumati e aromatici, l’ideale per fare colpo sui vostri ospiti.

Gamberoni in guazzetto – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Gamberoni (12 pezzi) 600 g

Pomodori pelati (pomodorini ciliegino) 400 g

Acqua 200 g

Brandy 50 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Aglio 1 spicchio

Peperoncino fresco 1

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Gamberoni in guazzetto – Preparazione

Per preparare i gamberoni in guazzetto per prima cosa iniziate dalla pulizia dei gamberoni: tirate via solo il carapace che li avvolge ed eliminate il filamento scuro, ovvero l’intestino del gambero, tirandolo delicatamente con la lama del coltello o uno stuzzicadenti. Lasciate attaccate la testa e la coda e adagiate i gamberoni su un vassoio.

Prendete il peperoncino fresco, estraete i semini interni e tagliatelo a striscioline sottili. In una padella scaldate l’olio di oliva, unite poi uno spicchio di aglio intero sbucciato e il peperoncino affettato.

Quando l’olio sarà ben caldo adagiate in padella i gamberoni, uno vicino all’altro senza sovrapporli, rosolateli da entrambi i lati per 1 minuto, quindi sfumate con il brandy, inclinate la padella in modo che il liquore prenda fuoco e lasciate fiammeggiare fino a che non si spegnerà da solo.

Aggiungete quindi i pomodorini pelati e allungate il sugo con l’acqua. Salate, pepate, coprite con il coperchio e proseguite la cottura per circa 4-5 minuti. Eliminate con una pinza da cucina lo spicchio d’aglio, poi schiacciate con una forchetta una parte dei pomodorini e continuate a cuocere i gamberoni ancora per circa 10 minuti.

Lavate, asciugate e tritate finemente il prezzemolo. A cottura ultimata spegnete il fuoco, insaporite i gamberoni in guazzetto con il prezzemolo fresco e serviteli in tavola ben caldi.

Gamberoni in guazzetto – Consigli utili

I gamberoni in guazzetto si possono conservare in frigo massimo per 1 giorno in un contenitore ermetico. Se non avete il brandy potete usare anche del cognac per sfumare i gamberoni. Invece dei pomodorini pelati potete usare della polpa di pomodoro o dei comuni pomodori pelati.