Valentina Autiero vittima delle circostanze | Dama frustrata a Uomini e Donne

E’ tempo di decisioni importanti per Valentina Autiero a Uomini e Donne. Da quando la dama sta frequentando assiduamente il nuovo cavaliere campano Germano Avolio, tutti si chiedono quando la coppia darà l’annuncio del loro fidanzamento. Tuttavia, Valentina Autiero potrebbe essere una vittima delle circostanze a Uomini e Donne. La dama di Anzio è stata spesso bersaglio di critiche troppo severe e ha espresso, ancora una volta, tutta la sua frustrazione in merito.

Valentina Autiero, infatti, è stanca di essere vittima delle circostanze, dentro e fuori Uomini e Donne. E non è certo tipo da rimanere in silenzio. Chi la segue sui social, sa bene che la dama di Anzio è molto attiva e si sfoga spesso coi suoi follower circa ciò che le succede. Nelle precedenti registrazioni di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni circolate, Valentina Autiero è stata rimproverata per non aver ancora abbandonato il talk show insieme a Germano e ciò perché i due sarebbero già ufficialmente fidanzati.

Valentina Autiero vittima della cattiveria

La dama di Anzio si è sfogata poche ora fa su Instagram, pubblicando una storia. “Le persone felici non perdono il loro tempo a fare del male agli altri. La cattiveria è per gente infelice, frustrata, mediocre e invidiosa”. Insomma, Valentina Autiero non ci va leggera con chi è colpevole di metterla sempre alla berlina, dentro e fuori Uomini e Donne.

In effetti, la dama ha detto di volersi prendere tutto il tempo. Tuttavia, è innegabile che, rispetto alla scorsa stagione di Uomini e Donne, questa appena iniziata stia portando grandi e belle novità per Valentina. Valentina Autiero è rimasta molto delusa, lo scorso anno, soprattutto da cavalieri che l’hanno illusa e, talvolta perfino, usata. L’ultimo cavaliere, in ordine di tempo, è stato Nicola Vivarelli.

Percorso agli sgoccioli a Uomini e Donne

Valentina Autiero ha raccontato che Nicola le avrebbe fatto credere di volerla frequentare, una volta chiusa la conoscenza con Gemma Galgani. Salvo poi tirarsi indietro improvvisamente, dicendo che Valentina non era il suo tipo di donna. Tuttavia, queste delusioni sono ormai acqua passata per Valentina Autiero, la quale sembra pronta a vivere l’amore con Germano Avolio fuori da Uomini e Donne.

E’ davvero solo questione di giorni, prima che la coppia possa annunciare il fidanzamento ufficiale fuori da Uomini e Donne. Cosa riserva il futuro a Valentina Autiero, dopo Uomini e Donne?