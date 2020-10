Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Slowfox – VIDEO – Ballando 2020

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira sono la penultima coppia ad esibirsi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Nella prima parte della serata, la coppia si è sottoposta al voto da casa ed è riuscita a mandare a casa Antonio Catalani. Il pubblico infatti ha preferito Costa, a cui ha assegnato il 56% delle preferenze.

Costantino Della Gherardesca si trova però a rischio eliminazione. La giuria infatti non lo trova abile nel ballo, anche se è d’accordo nel vedere in lui una grande simpatia. “La giuria è un disco rotto con sta storia del ballo”, dice la clip settimanale. Scopriamo il verdetto per l’esibizione di oggi e il video.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Il verdetto per lo Slowfox

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira ci propongono uno Slowfox alternativo, mentre la scorsa settimana li abbiamo visti in un Boogie. Per sfidare la giuria, il concorrente ha deciso di lanciarsi di più nella danza. A tu per tu con le telecamere, Costa ci rivela qualcosa di più di se stesso. Per la prima volta si allontana dall’ironia e parla della sua infanzia: anni in cui ha dovuto fare i conti con i piedi a papera, con l’etichetta di essere goffo. “Mi sono sentito molto compreso da Matano”, sottolinea, “farò l’ennesimo salto nel vuoto e farò un’avance pubblica ad Alberto”. Vestito tutto d’oro, in stile cowboy e con le frange, il concorrente mostra ancora delle incertezze in pista. Quella famosa rigidità che gli è sempre stata impuntata e che si riconosce a sua volta.

“Meglio del solito”, dice la Smith, “Hai ballato di più. Mi sarebbe piaciuto che questo tipo di performance ci fosse stata nelle prime puntate”. Canino sottolinea ancora una volta che il concorrente punti tutto sull’arte contemporanea e crede che sia un bene che non tutti lo comprendano. “Penso che sia per te il momento perfetto per uscire”, dice Selvaggia, “secondo me tu oggi hai dimostrato che un po’, poco poco, sai ballare”. I voti: 6 (Ivan), 7 (Canino), 5 (Smith), 5 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 28 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video dello Slowfox di Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.