Domenica In – Anticipazioni 18 ottobre – Gli ospiti

Domenica In ci regala la sesta puntata della nuova edizione: l’appuntamento è per il primo pomeriggio di oggi, 18 ottobre 2020, come sempre su Rai 1. Mara Venier accoglierà nel suo salotto molti ospiti del piccolo schermo, sia in studio sia in collegamento da casa.

Le anticipazioni di Domenica In confermano la presenza di Antonella Clerici. In passato volto de La prova del cuoco, la conduttrice è tornata di recente in tv con un nuovo format nel primo canale dell’emittente pubblica. Si parlerà anche dell’addio di zia Mara al programma che l’ha rilanciata come timoniera indiscussa?

Domenica In – Anticipazioni 18 ottobre 2020

Antonella Clerici è alla guida di È sempre mezzogiorno, lo show che Rai 1 trasmette ogni giorno prima delle 12. La conduttrice dovrà però slittare di qualche minuto la prossima settimana, quando il Presidente Sergio Mattarella guiderà la cerimonia delle onorificenze date ai cittadini morti a causa della pandemia. Il rito andrà in onda dalle 11:35 di martedì, 20 ottobre 2020, facendo slittare la Clerici alle 12:35. Pochi giorni fa, Antonellina invece ha dovuto dire addio ad uno degli ospiti fissi de La prova del cuoco: suor Stella Okadar si è spenta lo scorso giovedì.

Le anticipazioni di Domenica In rivelano anche la presenza di Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power. Il musicista si presenterà in studio in compagnia della compagna Thea Crudi. La stessa Power poi sarà presente in studio per fare una sorpresa all’amica Venier, in occasione della vigilia del suo 70° compleanno. Non mancherà lo spazio dedicato alla salute, grazie a Ilaria Capua in collegamento dalla Florida. Infine uno spazio dedicato a Ballando con le Stelle 2020: saranno in studio Guillermo Mariotto, Luca Bianchini, Serena Bortone e Amaurys Perez. In collegamento invece interverranno Costantino Della Gherardesca, che ieri si è salvato allo spareggio, e la contestata Alessandra Mussolini.