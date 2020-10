Flavia Vento accusata dalla sorella dopo il GF Vip: “È sola ed ha problemi…”

Flavia Vento oltre a dover ricevere le accuse da parte dei social e dei telespettatori a casa dopo il suo ritiro dal Grande Fratello Vip, viene ancora una volta accusata dalla sorella. Un’intervista al settimanale Nuovo Tv fatta con Sabina Vento sembra mettere spalle al muro la showgirl che in più di un’occasione ha deciso di ritirarsi dopo aver fatte la sua entrata spettacolare in vari reality.

La sorella spiega così il suo punto di vista nei confronti di Flavia Vento e lascia molto stupiti i lettori che, non si aspettavano delle forti accuse del genere proprio da lei. Sabina al contrario di come si aspettavano tutti accusa la sorella confessando quanto sia sola ma soprattutto quanto abbia abbisogno di uno psicologo. Quali sono state le sue affermazioni?

Flavia Vento accusata dalla sorella

Sabina Vento ci va giù pesante e durante l’intervista a Nuovo Tv racconta il suo punto di vista nei confronti di sua sorella Flavia. La Vento spiega così che: “I miei genitori non meritano le cattiverie che Flavia ha detto su di loro in televisione in merito. Quella sera ci sono rimasti male e hanno spento la tv, perché non se ne può più”.

Proprio in merito alle accuse che Flavia Vento ha smosso contro i suoi genitori accusandoli di non aver voluto badare ai suoi sette cani, Sabina afferma che: “Prima di tutto loro hanno un gatto. Poi a 75 anni hanno il diritto di fare la loro vita. Quando una persona decide di avere sette cani, se ne assume la responsabilità. Credo che Flavia sia un po’ sola e che avvia problemi a interagire con gli altri anche per questa situazione”.

Sabina Vento senza nessuna pietà contro Flavia

La sorella di Flavia non sembra aver nessuna intenzione di difendere la sorella, spiegando quanto il suo rapporto con lei sia molto altalenante a causa del suo carattere. Sabina ha così detto la sua anche in merito alle parole di Patrizia De Blanck che consigliavano in modo severo di interagire con uno psicologo: “Dovrebbe andarci subito per analizzarsi, dato che colpevolizza i genitori, quando loro hanno sempre fatto tutto per lei”.

Sabina Vento ha terminato l’intervista a Nuovo Tv spiegando: “Mia sorella ha un carattere particolare. È una persona molto dolce e sensibile, ma anche viziata”.