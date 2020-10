Oroscopo Branko – domani lunedì 19 ottobre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 19 ottobre 2020. Ci lasciamo alle spalle questo weekend e ci prepariamo, almeno con la testa, a vivere una nuova settimana. Come partirà? Per scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 19 ottobre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani l‘Ariete dovrà evitare le sfide sul lavoro, mentre il Toro potrebbe accusare dei piccoli fastidi alle braccia e alle gambe. I Gemelli avranno una giornata giusta per cercare nuove collaborazioni, il Cancro potrebbe subire un attacco sul lavoro.

Previsioni Branko domani lunedì 19 ottobre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone sarà seducente come non mai, la Vergine sarà assrobita dal lavoro. La Bilancia dovrà avere molta prudenza, perché potrebbe fare i conti con alcuni contrasti in famiglia, mentre lo Scorpione dovrebbe fare un business plan.

Oroscopo domani lunedì 19 ottobre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sagittario dovrà cercare di pensare prima di agire, il Capricorno dovrà lavorare sui punti deboli. L’Acquario dovrà provare a semplificare certe situazioni, mentre i Pesci sentiranno crescere il tarlo del successo.

