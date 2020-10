Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 19 al 25 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 ottobre. Una nuova settimana è ormai alle porte. Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali, invece, saranno bersagliati dalle stelle durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovrai impegnarti per recuperare l’intesa nella coppia. Se sarà necessario, dovrai chiarire tutto quello che non funziona tra te e il partner, cercando soluzioni concrete e facendo attenzione a non cadere nelle recriminazioni. Le relazioni con il Cancro e il Capricorno andranno meglio! Sul lavoro ti converrebbe prendere le distanze da chi ti provoca ansia o problemi. I primi giorni della settimana saranno buoni per proporre le tue idee.

Toro

Saranno giornate molto promettenti per l’amore, specialmente da mercoledì in poi. Chi è single dovrebbe mettersi in gioco senza pensarci troppo, mentre le coppie che hanno vissuto qualche tentennamento, troveranno il modo di riavvicinarsi. Sul lavoro non t’innervosire se ci sarà un contrattempo o un piccolo rìtardo. Nella seconda parte della settimana potrebbero arrivare nuove opportunità da non perdere.

Gemelli

In questo momento potrebbero nascere delle perplessità in amore. Chi ha appena cominciato una nuova relazione non sarà del tutto sicuro. Le coppie di lunga durata potrebbero sentire un po’ di noia, di stanchezza. Nulla di così preoccupante! Basterà un po’ di pazienza e di impegno e le cose si metteranno a posto. Ottobre è un mese significativo per il lavoro, ma i problemi personali potrebbero levare concentrazione al resto.

Cancro

Avrai stelle particolarmente generose con cte, se deciderai di chiudere con il tuo passato, di metterti in gioco in un nuovo rapporto. Occhio al Sagittario e all’Acquario, perché potrebbero procurarti qualche momento di tensione! Le coppie di lungo corso dovranno fare attenzione alle gornate di martedì e giovedì; per il resto la settimana sarà tranquilla. Sul lavoro dovrai farti trovare pronto e reattivo e potrai ottenere molto in questo momento.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà piuttosto piatta in amore. Non avrai grandi momenti di tensione, ma nemmeno di emozioni intense. Questo perché sarai molto assorbito dalle questioni professionali o personali. Potrebbe esserci un problema da risolvere: mantieni la calma. Nel corso di questa settimana si potrà intravedere qualche nuova opportunità, ma dovrai essere molto cauto, anche con le spese.

Vergine

Con Venere nel segno sarai carismatico e affascinante come non mai. Sforzati di mollare i freni inibitori e lanciati! C’è da recuperare il tempo perso. Sul fronte lavorativo avrai ottime possibilità di emergere e di avere successo. Chi si troverà un problema da risolvere, un momento piuttosto complicato potrà contare su un intervento esterno imprevisto, ma decisamente provvidenziale.

Bilancia

Preparati, perché dalla prossima settimana Venere raggiungerà il tuo segno. Se non ti frenerai a causa di timori o insicurezze avrai occasioni d’oro di portare o riportare l’amore nella tua vita. Anche sul lavoro avrai un cielo finalmente più favorevole. Rimboccati le maniche e datti da fare, anche per contrastare l’influsso opposto di Marte.

Scorpione

Continua a essere un momento molto interessante per l’amore. Non approfittare del carisma che avrai per buttarti in relazioni impossibili o, peggio ancora, in più storie contemporaneamente! Anche sul lavoro avrai stelle molto generose. Di fronte a qualche difficoltà evita di polemizzare su ogni cosa o di cedere alla tentazione di mandare tutto alle ortiche.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovrai provare a fare chiarezza sui tuoi sentimenti. Cosa desideri davvero? Qualcuno potrebbe avere appena cominciato una nuova storia ed essere già pieno di dubbi. L’altra persona potrebbe essersi trasformato perfino in un peso di cui volersi liberare. Cerca di non promettere mari e monti quando non sei convinto! Anche chi vive un rapporto più stabile dovrà sforzarsi di non fare polemica con il partner. Sul lavoro se un progetto ha subito qualche ritardo o rallentamento potrà riprendere quota entro la fine di quest’anno.

Capricorno

Si prospetta una settimana magnifica per l’amore. I single avranno più opportunità di incontrare qualcuno di piacevole. Se ti interessa una persona, dovresti uscire allo scoperto: le stelle ti daranno manforte! Se sei in coppia, dovrai sfruttare le prossime giornate per recuperare l’intesa persa nei giorni passati. Sul lavoro avrai Giove e Saturno in ottimo aspetto: approfittane per mettere a posto quei rapporti un po’ zoppicanti.

Acquario

Dovresti ritagliarti del tempo per riflettere sul tuo rapporto di coppia, per schiarirti le idee e magari fare nuovi progetti con il partner. Certe volte desideri essere al centro dell’attenzione del partner, vorresti scorgere perfino dlla gelosia nei tuoi confronti. Altre volte ti manca l’aria, desideri più libertà. Sul lavoro non è tempo di fare scelte azzardate!

Pesci

Venere in aspetto opposto potrebbe fare emergere un po’ di nervosismo, se non addirittura rabbia. C’è chi si lamenterà con il partner di ogni cosa, chi penserà di vendicarsi attraverso qualche trasgressione. I single non sentiranno l’impulso di conoscere gente nuova. Sul lavoro invece potrebbero arrivare nuove proposte da prendere in cosiderazione.