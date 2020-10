PAGELLE TORINO CAGLIARI – Top e Flop della partita

By

Sfida importante di campionato tra Torino e Cagliari che si affrontano oggi allo stadio Grande Torino in occasione della partita di campionato valida per la 4° giornata di Serie A.

La partita la vince il Cagliari per 2 a 3, con Simeone che è decisivo per la conquista dei 3 punti. Ancora una sconfitta per il Torino di Giampaolo fermo a 0 punti.

Top Torino

Belotti: Sigla una doppietta che illude i granata e in generale sembra incarnare lo spirito del Torino: combattivo, concentrato e cinico. Segna dopo pochissimo, ritrova il pareggio e per poco non segna una tripletta con una rovesciata.

Lukic: Si conquista il rigore che apre le danze, e già solo questo gli vale una sufficienza piena. Si accende a luci alterne ma in generale è tra i più positivi.

Flop Torino

Sirigu: Non positiva la partita del portiere granata, a partire dal primo tiro di Marin. Incolpevole sulle prime due reti, invece è protagonista (in negativo) quando regala l’assist per il goal del definitivo 2-3 agli ospiti.

Nkoulou: Ha sulla coscienza le ultime due reti, ed in generale non sembra aver imbroccato la partita giusta.

Top Cagliari

Simeone: Mattatore di giornata, il Cholito visto oggi sembra lontano parente di quello di Firenze: cinico e determinato, indirizza la gara verso la vittoria con due reti.

Nandez: Si disimpegna bene in tutte le giocate che fa e fa ripartire l’azione in più di una occasione. La sua sola presenza tattica mette in difficoltà la linea mediana granata.

Flop Cagliari

Rog: Non negativa la sua prova, ma il giallo evitabile rimediato all’inizio lo condiziona. Appare più volte non particolarmente a suo agio in questo schieramento tattico.