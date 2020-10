Pago sogna L’Isola Dei Famosi | Il cantante abbandonare Tale e Quale?

Pago nonostante la sua partecipazione a Tale e Quale che sembra andare a gonfie vele, racconta a Nuovo Tv la sua grande voglia di partecipare a un nuovo reality: L’Isola De i Famosi.

Il cantante dopo la delusione amorosa con Serena Enardu avuta a Temptation Island e in un secondo momento al Grand Fratello Vip ha deciso di dare un taglio netto con il suo passato. Durante le ultime settimane infatti, Pago si è mostrato sempre più positivo nei riguardi della sua vita, pronto a voltare pagina grazie anche al talent condotto da Carlo Conti a cui lui da diverse settimane sta partecipando.

Qualcosa però, sembra aver rivoluzionato le voglie del cantante volendo così partecipare a un nuovo reality inaspettato. Di cosa stiamo parlando?

Pago sogna L’Isola Dei Famosi

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Pacifico Settembre in arte Pago, ha spiegato quanto l’esperienza a Tale e Quale lo stia cambiato. La sua voglia di archiviare per sempre il passato con Serena Enardu, l’ha spinto a gettarsi in una uova avventura totalmente nuova.

Pago racconta così la sua carta vincente all’interno del talent e spiega: “Essere me stesso. Sono contento, però, che a Tale e Quale emerga l’aspetto professionale e non quello sentimentale. I fan hanno già visto abbastanza del mio privato con Serena Enardu”.

Proprio in merito a questo, il cantante ha voluto sottolineare il suo rifiuto nel voler parlare ancora una volta della sua vita privata, spiegando: “Sono cose di cui non parlo più. Ho finito di mettere in piazza la mia vita privata, adesso è arrivato il momento di parlare della mia vita professionale. E dunque, in questo momento, di Tale e Quale Show”.

Il cantante lascerà Tale e Quale per un nuovo reality?

Pago durante l’intervista ha confessato quanto sogna di poter partecipare a L’Isola Dei Famosi, lasciando intendere il rischio di poter abbandonare Tale e Quale show a cui in queste settimane sta partecipando.

Il cantante infatti alla domanda in merito al reality, ha voluto rilasciare le sue intenzioni che potrebbero portarlo avanti come futuro naufrago. Pago afferma che: “Mai dire mai! Credo che andare in un posto lontano e selvaggio possa essere una bella avventura”.