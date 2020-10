Ats Milano sui nuovi contagi: “Non riusciamo a tracciarli, sevono decisioni drastiche”

L’incremento netto di nuovi contagi in Europa e anche nel nostro paese ha portato a nuove misure cautelative, atte a contenere il più possibile nuovi positivi di coronavirus, fino al recente annuncio di un nuovo DPCM, reso ufficiale nelle scorse ore

“Servono misure drastiche”

Saranno opportuni diversi giorni per verificare gli effetti delle nuove misure, ma queste potrebbero non essere sufficienti, come palesato da Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats Milano che ai microfono di Sky Tg24, dopo che nella regione sono stati rilevati oltre 1400 nuovi casi a Milano, su quasi 3000 nell’intera Lombardia, visto che la seconda ondata che stiamo vivendo attualmente appare più difficile da tracciare e da prevedere, sopratutto in una grande metropoli quale è Milano. Per questo Demicheli invoca misure e decisioni più drastiche e nette altrimenti la situazione attuale che appare decisamente differente rispetto a quella di poche settimane fa potrebbe seriamente peggiorare; il direttore sanitario ha preso ad esempio quanto accaduto nella corsa primavera, quando c’è stato un netto calo di nuovi positivi dopo aver deciso di chiudere le attività alle 18, auspicando qualcosa di simile nei prossimi giorni. Ha inoltre fatto notare che adesso stanno venendo colpite maggiormente le aree che durante la prima ondata sono state meno vittima di contagio, quindi mai come stavolta è opportunoo che cittadini si comportino in maniera civile e responsabile.

Coprifuoco

La diffusione dei nuovi contagi, che come detto stanno colpedo in particolare le grandi città, in maniera opposta alla prima fase, ecco perchè l’ipotesi di un nuovo coprifuoco dedicato proprio alle metropoli potrebbe essere una soluzione anche secondo il virologo Fabrizio Pregliasco: quest’ultimo ha ricordato che per evitare un nuovo lockdown a Natale (che sarebbe oltremodo deleterio per l’economia del paese) bisogna ricordare alla cittadinanza che attualemente sarà impossibile pensare di vivere fino ad ora, ma saranno opportune misure più stringenti.