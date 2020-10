Gianni Sperti consenso facile | La strategia dell’opinionista di Uomini e Donne

Non sarebbe possibile immaginare Uomini e Donne senza la presenza importantissima dell’opinionista Gianni Sperti. L’ex ballerino, fortemente voluto da Maria De Filippi, svolge, ormai da anni, un ruolo fondamentale nel talk show dei sentimenti di Canale 5. Ciò soprattutto per il suo temperamento genuino, sempre pronto a mettersi in discussione e a seguire il suo intuito. Per questo Gianni Sperti è contrario a chi finge e recita un ruolo anche a Uomini e Donne e spiega come si ottiene del consenso facile non essendo se stessi.

Gianni Sperti è estremamente critico, dentro e fuori Uomini e Donne, con chi non gli appare vero e autentico nel suo modo di comportarsi. In passato, l’opinionista di Uomini e Donne ha anche aiutato la redazione del programma a smascherare chi voleva approfittare della visibilità per scopi ben diversi dall’amore. E, in effetti, è capitato spesso a Uomini e Donne che diversi personaggi cercassero solo notorietà e non veri sentimenti.

Gianni Sperti spiega come ottenere consenso facilmente

Tuttavia, fortunatamente, Gianni Sperti sembra proprio avere un “radar” in questi casi e, seguendo il suo istinto, difficilmente ha sbagliato, in passato, sul conto di dame, cavalieri, tronisti o corteggiatori non sinceri. Gianni Sperti sa come si ottiene del consenso facile col pubblico, non essendo se stessi. Per questo dice la sua su Instagram.

“È facile ottenere consensi, basta non essere se stessi per piacere agli altri”. Con queste poche e semplici parole, Gianni Sperti dice la sua, senza mezzi termini, su chi non è stesso pur di compiacere il pubblico o chiunque altro dal quale voglia ottenere il consenso. Gianni Sperti è un vero e proprio paladino della genuinità, della sincerità e della franchezza, dentro e fuori Uomini e Donne ed è contrario a qualunque strategia.

I pensieri più profondi dell’opinionista di Uomini e Donne

Ma è anche sostenitore delle decisioni prese col cuore e con la pancia, sull’onda delle emozioni, delle sensazioni e dell’entusiasmo. Alcuni hanno accusato Gianni Sperti di comportarsi solo secondo le sue simpatie o antipatie a Uomini e Donne, senza reali motivazioni. Ma l’ex ballerino ha sempre rimandato al mittente queste accuse, dicendo di seguire solamente il suo istinto.

Gianni Sperti è sempre stato padrone delle proprie scelte, soprattutto a Uomini e Donne, per quanto riguarda le sue opinioni e il suo modo di esprimerle. Del resto, Maria De Filippi lascia sempre carta bianca ai suoi opinionisti, apprezzandone la genuinità.