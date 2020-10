Il ginseng è utile per dimagrire? Risponde la medicina

Perdere peso o mantenersi in forma è uno degli obiettivi centrali di tantissime persone che, per raggiungerlo, fanno ricorso a rimedi naturali. Tra questi, rientra il ginseng. Se stai leggendo queste righe, molto probabilmente ti stai chiedendo se il ginseng è utile per dimagrire. Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare la risposta alla tua domanda.

Ginseng: i principali benefici

Radice appartenente alla famiglia delle arieliaceae, il ginseng è caratterizzato da benefici molto importanti. Nel corso degli anni, numerosi studi si sono soffermat sulla sua capacità di favorire il recupero delle energie.

Inoltre, il ginseng rappresenta un valido alleato naturale nel miglioramento dell’efficienza della memoria. Da non dimenticare è la sua capacità di influire positivamente sull’efficienza del sistema immunitario.

Considerato un eccellente adattogeno in virtù della ricchezza in saponine steroidee glicosilate, il ginseng è noto anche per le sue proprietà neuroprotettive. Chiarita questa doverosa premessa, cerchiamo di capire se davvero il ginseng è utile per dimagrire.

Ginseng per dimagrire: ecco cosa sapere

La risposta è affermativa: sì, il ginseng può aiutare a dimagrire. Ovviamente la sua assunzione deve essere associata a un’attenzione costante all’esercizio fisico e alla qualità del resto della dieta.

Nel corso degli anni, la scienza ha approfondito più volte i benefici del ginseng al fine del controllo dei fattori che influiscono sul peso. Tra questi, rientra la capacità di migliorare l’ossidazione degli zuccheri e, di riflesso, il metabolismo del glucosio.

Inoltre, sempre secondo i numerosi studi effettuati nel corso dei decenni, l’assunzione di ginseng potrebbe avere un ruolo nel controllo di quei processi infiammatori che, in presenza di sindrome metabolica, influiscono in maniera negativa sulla salute cardiovascolare.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare degli effetti – indiretti – che il ginseng ha sul peso corporeo. In questo novero è possibile includere l’inibizione dei processi che portano alla differenziazione e alla maturazione delle cellule adipose.

Da citare è anche la capacità di inibire l’azione degli enzimi che contribuiscono all’assorbimento dei lipidi presenti negli alimenti che assumiamo. Cosa dire, invece, in merito al dosaggio consigliato? Anche se non ci sono evidenze scientifiche messe ‘nero su bianco’ in studi, gli esperti consigliano di non superare i 200 mg al giorno di ginseng.

Inoltre, gli integratori andrebbero assunti durante i pasti. Facciamo altresì presenti le controindicazioni, tra le quali è possibile citare l’ipersensibilità ai principi attivi del ginseng. Questa radice andrebbe evitata anche in caso di diagnosi di malattie psiachiatriche.