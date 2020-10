Paura per Sara Shaimi | Cosa sta succedendo dopo Uomini e Donne

Sono l’ultima coppia rimasta ancora unita, dopo la scorsa stagione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. L’ex tronista rietina sta continuando la sua storia d’amore con Sonny, lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Tuttavia, poche ore fa, si è diffusa la “paura” per Sara Shaimi, fuori da Uomini e Donne. Cosa sta succedendo all’ex tronista, ora che il suo percorso in Tv è giunto al capolinea?

Dopo l’inaspettata rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso, ma anche tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, gli occhi dei fan sono puntati sulla coppia composta da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. I due sembrano condurre una vita felice insieme, affiatati e complici, ormai avviati verso una vita di coppia molto stabile. Sonny Di Meo sta mettendo in piedi un’attività tutta sua. Mentre Sara Shaimi è tornata al suo amato lavoro di hostess di volo.

Paura per Sara Shaimi dopo Uomini e Donne?

Insomma, a giudicare dalle storie e dai post di vita quotidiana condivisi sui rispettivi profili Instagram, tra Sara e Sonny tutto procede a gonfie vele, dopo la scelta a Uomini e Donne. Tuttavia, poche ore fa, si è diffusa la “paura” tra i follower per Sara Shaimi. Ciò, per via di un post condiviso dall’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram.

In realtà, non si tratta di nulla di preoccupante. Sara Shaimi, infatti, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui racconta di aver ormai sconfitto definitivamente le sue paure. Dalle parole dell’ex tronista si evince che Sara e Sonny hanno molti progetti di vita in comune e stanno affrontando la loro relazione con coraggio e determinazione.

Come procede con Sonny Di Meo dopo la scelta

La storia d’amore tra Sara e Sonny a Uomini e Donne è nata da una conoscenza intensa, fin dalla prima esterna. Sonny era già stato un corteggiatore nello studio di Uomini e Donne, tuttavia, Sara è rimasta colpita fin da subito dal suo modo di fare. Inizialmente ci sono stati alcuni fraintendimenti nella coppia. Ma, ben presto, Sara si è resa conto di provare sentimenti molto profondi per Sonny.

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha momentaneamente interrotto la conoscenza tra Sara e Sonny, durante il lockdown. Ma, non appena è stato possibile, la tronista ha fatto la sua scelta e Sonny Di Meo ha risposto immediatamente di sì a Sara Shaimi. Cosa riserverà il futuro a questa coppia nata a Uomini e Donne?