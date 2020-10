Una bella giornata piace agli umani, ma anche ai cani. I cani si stendono spesso al sole a rilassarsi e riposarsi: lo fanno ogni volta che possono e con una abnegazione da fare invidia ai più appassionati di tintarelle. Ovviamente non si tratta solo di una questione di gusti, ma strettamente legata al benessere dell’animale e al suo equilibrio interno. Scopriamo insieme perché i cani si stendono tanto spesso al sole.

Perché il cane si stende sempre al sole? Ecco perché i cani amano le belle giornate

Un balcone o un giardino soleggiato sono l’ideale per un cane, e a volte a tutti noi padroni è capitato di vedere il nostro amico fermarsi, durante una passeggiata, per godersi i raggi del sole, magari stendendosi anche per strada o su di un sentiero. Una cosa che accade indipendentemente dalla stagione, e che è valida anche quando i raggi fanno capolino dentro casa. Stendersi al sole piace tanto ai cani perché gli comporta dei notevoli benefici. Esistono anche delle controindicazioni da tenere presente, anche se i nostri amici sanno in genere regolarsi da soli.

Il sole, per i cani – ma anche per gli esseri umani – è la fonte di energia principale per sintetizzare la vitamina D. Questa vitamina è importante per il buon funzionamento del sistema immunitario, favorisce l’assorbimento di calcio e fosforo e aiuta così lo sviluppo delle ossa. La vitamina D aiuta anche lo sviluppo della muscolatura perché stimola il sistema nervoso e stimola le contrazioni muscolari nel cane. I cani riescono, tra l’assunzione di cibo e l’esposizione al sole, a sintetizzare tutta la vitamina D di cui hanno bisogno e non hanno bisogno di integratori, salvo rare eccezioni. A differenza degli esseri umani, però, la Vitamina D nei cani “resta nel pelo” e per questo motivo i cani si leccano dopo una lunga esposizione al sole: per assorbirla in modo diretto.

Il sole ha anche una funzione legata alla produzione di serotonina, l’ormone che all’interno del sistema endocrino si occupa di “riequilibrare” l’umore, fungendo da antidepressivo naturale. Questo è il motivo per cui a noi e ai nostri cani piacciono tanto le belle giornate: la produzione di serotonina aumenta con l’esposizione al sole, dando immediatamente la sensazione di essere più felici, di stare meglio. E una giusta esposizione al sole aiuta il cane anche a migliorare i cicli del suo sonno, perché favorisce la produzione di melatonina che regola anche il riposo. Oltre a fare questo, il sole ovviamente riscalda l’animale nei mesi più freddi.

Una esposizione prolungata del cane al sole può portare qualche problema al cane. In genere i cani, al sole, subiscono un aumento del battito cardiaco causato dall’aumento della temperatura, e sanno come regolarsi in autonomia e quando spostarsi all’ombra per evitare di star male. Detto questo, ci sono diverse indicazioni da seguire onde evitare che l’esposizione al sole possa danneggiare lo stato di salute del tuo amico.

Innanzitutto deve avere sempre dell’acqua fresca a disposizione, in qualsiasi occasione. Questo è molto importante da ricordare in caso di prolungate passeggiate o qualora voleste portare il cane in spiaggia con voi. Quando fa davvero molto caldo, rinfresca il cane bagnandogli testa, muso ed eventualmente i cuscinetti sotto le zampe. Evita di esporre il cane alle ore più calde della giornata, e non tosare il suo pelo che funge da termoregolatore per lui. Se il cane ha sintomi di colpo di calore o insolazione, rinfrescalo con asciugamani freschi e portalo via dal sole immediatamente. Se non dovesse migliorare, portalo subito dal veterinario.