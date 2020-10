Uno dei concorrenti più criticati in questa edizione del Grande Fratello Vip è proprio Adua Del Vesco. La gieffina infatti, sembra aver utilizzato il programma per riuscire finalmente ha confessare alcuni scheletri nell’armadio che, non riusciva più a tenere per sé.

L’indignazione però, sembra non essere solo nei confronti dell’attrice ma bensì anche dei suoi fan che hanno aperto una vera e propria raccolta fondi per far recapitare un aereo messaggio per lei dentro la casa più spiata d’Italia. Qual è stata la reazione dei social?

Raccolta fondi per Adua Del Vesco

Un vero colpo di scena quello che caratterizza il percorso al GF Vip di Adua Del Vesco che, continua ogni settimana a rilasciare nuove dichiarazioni in merito alla sua vita passata sia lavorativa che privata. Nei giorni precedenti però, all’interno della casa più spiata d’Italia, Adua sembra aver sofferto ancora una volta il mancato messaggio aereo da parte della sua famiglia e del suo fidanzato, guardando con “invidia” i messaggi che i suoi inquilini ricevono.

Durante la giornata di ieri l’influencer Amedeo Venza ha così scoperto e in un secondo momento repostato una racconta fondi che, i fan di Adua Del Vesco avrebbero creato. Il tutto per avere la possibilità di poter spedire un aereo e un messaggio da parte dei fan più legati all’attrice. Un gesto che però ha dato molto fastidio agli utenti che sono convinti di usare le raccolte fondi solamente per gli scopi importanti, a differenza di questo.

I social contro l’iniziativa su Instagram

I fan che seguono Adua ormai dalla sua entrata all’interno del reality stanno cercando in tutti i modi di lanciare un messaggio positivo nei suoi confronti, aprendo così una raccolta fondi per mandarle un aereo. In questi ultimi giorni infatti, sono tantissimi i concorrenti che hanno ricevuto un aereo dall’esterno della casa del Grande Fratello Vip, alimentando la nostalgia nei confronti dell’attrice.

L’iniziativa aperta dai fan di Adua però, non hanno trovato una risposta positiva da parte degli utenti social che hanno trovato il tutto troppo esagerato ma soprattutto fuori luogo. A causa della condizione difficile in cui riversano gran parte delle famiglie a causa anche del Covid-19, i social hanno trovato così molto sbagliato il voler aprire una raccolta fondi per un messaggio nei confronti di Adua De Vesco. Voi cosa ne pensate?