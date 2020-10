Sophie Codegoni pretese adolescenziali

By

Sophie Codegoni sembra non trovare il giusto cavaliere che le faccia battere il cuore e decide durante la puntata di oggi di arrivare al punto di avere delle pretese adolescenziali. La tronista di Uomini e Donne sembra così pronta a decidere come i suoi corteggiatori devono o non devono vestirsi.

In questi mesi la giovane tronista si è trovata davanti a tantissimi corteggiatori pronti a conoscerla ma soprattutto a farsi conoscere per quello che sono. A differenza della sua collega Jessica Antonini, Sophie sembra ancora in alto mare nel capire quale tra i vari ragazzi possa interessarle di più rispetto a tutti. Cosa sta succedendo all’interno del percorso della tronista?

Sophie Codegoni e le sue pretese adolescenziali

Non è un percorso facile quello intrapreso da Sophie Codegoni all’interno di Uomini e Donne. La modella infatti, più volte a spiegato di voler cercare un ragazzo pronto a mettere su famiglia ma che soprattutto si dimostri amante delle cose semplici. Nonostante la sua giovane età la tronista ha le idee ben chiare sull’uomo che cerca ma meno rispetto ai corteggiatori che da settimane si sta trovando davanti.

Durante la puntata di oggi la tronista si è mostrata pronta a fare una richiesta piuttosto insolita. Dopo aver visto un filmato di un suo nuovo corteggiatore in magliette che mostravano i pettorali e anche senza, ha deciso di fare una richiesta completamente inaspettata. Così Sophie Codegoni sembra fare le sue pretese adolescenziali scegliendo se far rimanere il ragazzo in base a come, si sarebbe presentato all’interno dello studio. Quale sarà stato il suo giudizio?

Corteggiatore sotto esame

Il nuovo corteggiatore arriva, si è presentato vestito in maniera molto semplice con un pantalone e una maglietta bianca che copriva i pettorali proprio come si aspettava Sophie. Proprio per questo, lo stesso corteggiatore ha chiesto alla tronista cosa si aspettasse ma soprattutto quali siano le sue preferenze nei confronti del vestiario di un ipotetico fidanzato.

Nonostante la domanda scomoda, Sophie ha spiegato di voler essere molto più “scollata” rispetto al suo futuro compagno. Pronta a discutere nel momento in cui a quest’ultimo non piaccia il suo modo di vestire. Tra i due nonostante le battute simpatiche all’interno dello studio, sembra non essere scattata nessuna scintilla, rimanendo entrambi molto delusi.