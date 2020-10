Valeria Liberati in guerra con Anna Boschetti: “Sei una mantenuta…” | Video

Valeria Liberati scatena una vera e propria guerra nei confronti di Anna Boschetti, accusandola senza troppi giri di parole di essere una donna mantenuta. Tra lei due durante la giornata di ieri si crea un botta e risposta social che lascia i fan di Temptation Island molto sorpresi.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Valeria Liberti provasse una forte antipatia nei confronti della sua compagna di avventura Anna Boschetti. Tra le due ex compagne di villaggio infatti non scorre affatto buon sangue e durante la giornata di ieri si è creata una discussione Instagram inaspettata. Cosa è realmente successo?

Valeria Liberati in guerra con Anna Boschetti

La fidanzata di Ciavy è sempre stata una donna diretta ma soprattutto senza troppi peli sulla lingua e proprio per questo, grazie a una domanda di una fan, ha deciso di dire una volta e per tutte quello che realmente pensa di Anna Boschetti. Nonostante entrambe abbiano partecipato alla stessa edizione di Temptation Island sembrano avere alcuni sassolini nella scarpa che, proprio durante la giornata di ieri sono venuti letteralmente fuori.

Valeria Liberati si è mostrata in guerra con Anna Boschetti spiegando ai suoi fan quello che realmente pensa di lei, scatenando un botta e risposta social che è arrivato al punto di degenerare. La fidanzata di Ciavy ha così affermato: “Penso che Andrea sia una bellissima persona, meriterebbe una donna che lo ami per quello che è e non per quello che ha. Anna invece la risposta sta nella risposta”.

Botta e risposta tra le ex concorrenti di Temptation Island

Anna Boschetti ovviamente non si è tirata indietro dal rispondere e commentare le parole di Valeri su di sé. La fidanzata di Andrea ha infatti spiegato di non accettare affatto critiche da una persona che ha tradito il suo compagno con un tentatore scambiandosi un lungo bacio all’interno del villaggio. Anna ha infatti spiegato che fare la “mantenuta” è una scelta anche del suo compagno che, non le fa mancare mai niente e cerca di viziarla in ogni modo.

Un lungo botta e risposta che si è concluso con le parole di Valeria che sottolineano la poca stima nei confronti di Anna ma soprattutto il suo cambiamento una volta uscita fuori da Temptation Island.