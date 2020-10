Belen Rodriguez affascinata da una donna: Chi le ha rubato il cuore?

Belen Rodriguez confessa al settimanale DiPiù Tv di essere affascinata in modo irresistibile da una donna ormai famosa in tutta Italia. La showgirl torna così al centro del gossip per alcune sue affermazioni che hanno lasciato molto stupiti i suoi fan.

La modella infatti, ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita con Stefano De Martino, decidendo così di dedicarsi al suo lavoro ma soprattutto a sé stessa. Così Belen Rodriguez confessa di essere affascinata da una donna in particolare. Di chi stiamo parlando?

Belen Rodriguez affascinata da una donna

Al settimanale DiPiù Tv la showgirl ha così raccontato la sua grande voglia di continuare a mettersi in gioco soprattutto nell’ambito lavorativo. Il suo nome infatti, continua a girare per i corridoi della Mediaset che la vedono futura conduttrice di L’Isola Dei Famosi. Nonostante non ci sia ancora nessuna conferma in merito, la modella ha voluto spiegare quanto sia affascinata e molto grata a una donna in particolare che, l’avrebbe aiutata nel corso degli ultimi anni.

Belen Rodriguez ha così spiegato e parlato di Tu si que vales affermando: “Credo di essere molto fortunata a fare parte di questo show. Tu si que vales è un programma che non smette mai di stupirmi. E poi sono felice di avere incontrato lei, Maria De Filippi, che mi ha insegnato tantissime cose. La stimo davvero tanto, sono affascinata dalla sua testa, ogni ora che sto con lei imparo delle cose nuove. Lei fa sempre una sorta di analisi di chi si trova di fronte, Maria dedica molto tempo ai concorrenti. È stata una maestra anche per me”.

La showgirl e la storia finita con Stefano De Martino

La modella nonché conduttrice ha anche voluto spiegare il perché nonostante la storia d’amore con Stefano De Martino fosse finita, entrambi continuavano a vedersi. Belen Rodriguez infatti, ha voluto precisare al Fatto Quotidiano che: “ È lecito che una famiglia che si è rotta un po’ di tempo fa ci riprovi. Io trovo siamo molto bello provare fino alla fine, ma se non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci provi ti resta il dubbio, e con i se e con i ma non si concretizza nulla”

Ha così poi terminato affermando: “Quando però le cose non vanno bisogna continuare ad andare avanti, bisogna continuare a sognare”.