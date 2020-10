Campania come la Lombardia: coprifuoco totale dalle 23, riaprono le scuole elementari

Dopo la tanto discussa decisione di chiudere le scuole nell’intera regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca cambia di nuovo strategia nei confronti della nuova ondata di contagio che ha colpito la regione nelle ultime settimane: le nuove decisioni del governatore prevedono misure analoghe a quelle adottate recentemente in Lombardia.

Coprifuoco

E’ lo stesso De Luca ad annunciare il coprifuoco notturno già a partire da questo weekend (“Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”), ed esattamente come in Lombardia si è deciso di limitare al minimo gli spostamenti serali, ritenuti veri e propri focolai.

Riapertura scuole elementari

Dietrofront parziale per quanto riguarda le scuole, chiuse per 2 settimane, scatenando le proteste da parte di parte della popolazione e anche dallo stesso governo: le scuole elementari riapriranno regolarmente dal prossimo lunedì (“Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle elementari”).

Lo ha dichiarato lo stesso governatore durante una visita al Covid Residence per i positivi asintomatici all’Ospedale del Mare, dove ha anche ribadito la posizione per quanto riguarda posti letto negli ospedali e la terapia intensiva: “Sui posti lettostiamo lavorando sulla base di una programmazione – spiega De Luca – rigorosa che abbiamo fatto da mesi. Non sono esauriti i posti letto, i posti Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta, perché il personale è limitato e per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali, e questo si sta facendo“. De Luca ha esortato a tenere alta l’attenzione perchè le cose possono precipitare vertiginosamente da un giorno all’altro se non si seguono le procedure.