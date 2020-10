Fedeltà: quali sono i segni maschili più fedeli in assoluto?

La fedeltà è qualcosa che da sempre ricerchiamo nelle persone che amiamo ma ovviamente la natura stessa dell’essere umano porta ad essere incoerente ed incostante anche verso le altre persone: nonostante l’evoluzione delle società, gli atti di infedeltà restano sempre molto diffusi e diversificati e le motivazioni sono spesso molto complesse.

Tuttavia è innegabile costatare che alcune persone sono decisamente più dedite alla fedeltà rispetto ad altre: solitamente questo viene determinato pesantemente dal segno zodiacale, ecco quali sono i segni notoriamente più fedeli tra quelli maschili.

Vergine

Non è esattamente l’esemplare maschile più emotivamente partecipe, almeno dall’esterno: preferisce infatti prima di tutto far trapelare un grande rispetto verso la partner, che si traduce quindi in una sorta di incapacità morale verso il tradimento. In definitiva ha occhi solo per il/la partner, nonostante non lo dia a vedere sempre.

Bilancia

Un segno molto equilibrato anche nella controparte maschile, che tuttavia riesce a manifestare sentimenti molto profondi una volta trovata l’anima gemella: in quel caso si può essere pressochè certi della sua fedeltà assoluta, i Bilancia sono dei pessimi bugiardi.

Ariete

L’Ariete cede ai propri istinti amorosi dopo molta resistenza, essendo un segno diffidente e all’apparenza freddo, ma quando riesce a trovare un’alchimia perfetta con qualcuno, state certi che cambierà totalmente atteggiamento e si dedicherà anima e corpo all’evoluzione del rapporto di coppia, senza distrazioni.

Toro

L’unico modo per interrompere una relazione con un uomo sotto il segno del Toro è in sostanza quello di tradirlo: sappiate bene che la situazione inversa è praticamente impossibile essendo un segno molto appassionato e dedito alla famiglia. Ci si può fidare ad occhi chiusi del Toro.