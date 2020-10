Giulia De Lellis felice per il suo ex | Nuova fiamma all’orizzonte?

Ormai si sa, Giulia De Lellis è un personaggio molto discusso soprattutto in queste ultime 24 ore, dopo i vari casi di violenza gratuita contro di lei, è tornata a parlare di Andrea Damante. La loro storia l’ha conosciamo ovviamente tutti, anche grazie ai vari tira e molla e il libro scritto dall’influencer dopo essere stata tradita da l’ex tronista.

Sembravano essersi ritrovati questa volta, ma invece la loro relazione non è durata e hanno definitamente messo un punto ad essa. Ciò che però è da render noto è la felicità di Giulia nel vedere il suo ex di nuovo felice cosa che gli ha sempre augurato e che si augura anche verso sé stessa.

Giulia De Lellis felice per il suo ex

Anche questa è una forma di amore, qualcosa che va oltre tutto soprattutto verso una persona che nel bene e nel male ha fatto parte della tua vita per anni. È proprio questo che la bellissima influencer ha dato modo di far capire alle persone che la seguono, dimostrando di non avere nessun tipo di rimorsi e rancori verso il suo ormai ex Damante. I due sembrano averci messo un punto ed a ricominciare a vivere alla ricerca della loro felicità.

Durante la notte la De Lellis ha deciso di parlare un po’ con i suoi fan aprendo una boxe di domande sul suo profilo Instagram ufficiale e quello che ha detto ha fatto davvero uscire di testa tutto il web che in qualche modo credeva ancora nella loro storia. Invece lei stessa ha confermato in qualche modo, di non pensarci più a livello amoroso, ma di continuare a volergli bene e di essere rimasti in buoni rapporti. Cosa che comunque sembra non essere condivisa da Andrea che, come hanno notato molti utenti, ha cancellato tutte le foto che le ritraevano assieme.

Nuova Fiamma all’orizzonte

Era palese e scontato che qualcuno le domandasse del suo ex ed infatti non è arrivata a tardare questa tipo di interrogativo:” Sei felice che Andrea si sia rifatto una vita?”. La risposta dell’influencer è stata:” Se sono contento che lui si sia rifatto una vita? La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni… Serenità e felicità ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”.

Da un po’ di tempo a questa parte sembrerebbe esserci un nuovo uomo nella vita di Giulia che sembra essere anche amico dello stesso Damante. Così con una domanda molto sfrontata di questo genere:” Hai una relazione clandestina con l’amico del Dama, perché l’hai tradito?”, subito ha deciso di chiarire alcuni punti:” Oddio, che faccio predico bene e razzolo male? Io non ho mai tradito nessuno! La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanza di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda, vi prego… tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto”.