Maria De Filippi divieto per i tronisti a Uomini e Donne: “Non voglio teatrini”

Maria De Filippi durante la puntata di oggi spiega il nuovo divieto che ha pensato per evitare che i tronisti facciano dei teatrini inutili insieme alle loro corteggiatrici. La conduttrice infatti, oggi ha voluto spiegare quello che realmente pensa delle ragazze e dei ragazzi che, discutendo con i tronisti decidono di rimanere a casa sperando di essere inseguiti da quest’ultimi e dalle telecamere.

La scelta della conduttrice però lascia di stucco l’intero studio, spiegando il drastico cambiamento che ha voluto apportare in questa ultima edizione di Uomini e Donne. Cosa è realmente successo nella puntata di oggi?

Maria De Filippi e il nuovo divieto per i tornisti

Questa nuova edizione di Uomini e Donne sta prendendo una piega inaspettata nonostante i tantissimi cambiamenti dovuti alle normative da rispettare per prevenire il Codiv-19. Maria De Filippi infatti, ha deciso così i vari teatrini che alcune corteggiatrici si divertono a fare rimanendo a casa e sperando che, i loro tronisti vadano a riprenderle. Gesti che la stessa Maria De Filippi ha vietato categoricamente, spiegando durante la puntata di oggi il motivo reale per il quale, è arrivata a questa scelta inaspettata.

Maria De Filippi spiega all’interno dello studio che Camilla, la corteggiatrice di Gianluca non si è presentata in studio rimanendo così a casa. La corteggiatrice ha infatti espresso l’idea di voler vedere Gianluca solamente se lui decidesse di andare a prenderla a casa. Proprio per questo, la conduttrice ha così approfittato di questo confronto per spiegare il nuovo divieto che ha deciso di inserire all’interno del programma per le troniste e i nuovi tronisti. Di cosa stiamo parlando?

La conduttrice stanca dei teatrini

Non è la prima volta che molte corteggiatrici decidono di rimanere a casa per farsi venire a prendere dai propri tronisti. Questo sembra così aver infastidito in modo molto duro Maria De Filippi che, ha deciso di vietare questi finti teatrini. Durante la puntata di oggi infatti, la conduttrice ha consigliato a Gianluca di non andare a prendere Camilla, sottolineando quanto poco possa essere interessato a lui tanto da non venire in studio.

Così Gianluca ha deciso di chiudere ed eliminare definitivamente la corteggiatrice. Invitandola anche a rimanere a casa e di non tornare più in studio dopo le affermazioni di Maria De Filippi.