Oroscopo di oggi, martedì 20 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi martedì 20 ottobre 2020. La settimana scorre piano piano e ed eccoci a martedì. Quali cambiamenti porterà questa giornata nelle vite dei segni zodiacali? Il Leone e il Sagittario dovrebbero darsi da fare, mettersi in gioco in nuovi, ambiziosi progetti. La Bilancia si sta avvicinando alla sua riscossa, mentre il Cancro sta vivendo dei conflitti interiori. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi martedì 20 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi avrai una bella energia che ti regalerà la Luna in aspetto armonico. Approfittane per affrontare le difficoltà di questa giornata. Leone: stelle come queste andrebbero sfruttate per portare avanti i progetti che contano, quelli più ambiziosi. Sagittario: avrai molta agitazione e dovrai cercare di canalizzarla verso qualcosa di più contruttivo.

Oroscopo di oggi martedì 20 ottobre 2020: segni di terra

Toro: Non ti mancherà la forza, ma dovrai fare i conti con nuove discussioni in famiglia. Sii prudente! Vergine: sarà una di quelle giornate molto faticose. Potrebbe affiorare parecchia stanchezza e qualche piccolo disturbo psicosomatico. Capricorno: la volgia di primeggiare ti spingerà a tentare strade nuove, percorsi ingoti che inizialmente potrebbero intimorirti. Sii coraggioso!

Oroscopo di oggi martedì 20 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi sarai nervoso, forse perfino arrabbitao. Da giorni stai attendnedo delle rispsote che tardano ad arrivare. Bilancia: sarai stracolmo di forza e di vitalità. Il momento del tuo riscatto si avvicina sempre di più, nel frattempo dovrai rivedere le situazioni o relazioni che non funzionano più.

Oroscopo di oggi martedì 20 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: come indica l’oroscopo di oggi sarai in lotta con te stesso. In questi giorni ti stai rimproverando di molte cose. Forse avresti solo bisogno di coccolarti un o’ di più! Scorpioen: sono giornate molto stimolanti, sia in amore che nel lavoro. Fai solo attenzione alle spese non strettamente necessari! Pesci: potresti sentirti molto scosso per via di alcune difficoltà personali, ma anche a causa delle notizi enegative che ricevi dall’esterno. Cerca di contrastare questo malessere!