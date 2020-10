By

Albano Carrisi regala la sua benedizione nei confronti di suo figlio Yari Carrisi e della sua nuova compagna Thea Crudi. La coppia nata diversi mesi fa ha fin da subito conquistato il cuore di entrambi i genitori che si mostrano felici ma soprattutto entusiasti di questo loro complicità.

La coppa formata da Yari e Thea infatti, si è mostrata fin da subito molto unita sia nell’ambito amoroso e sentimentale ma soprattutto in quello lavorativo. Entrambi si sono così ritrovati nelle loro grandi passioni e Albano Carrisi non poteva che esserne molto contento. Proprio per questo al settimanale Di Più ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti nei confronti di suo figlio e della nuova “cognata”. Quali sono state le sue affermazioni?

Albano Carrisi regala la sua benedizione

Il cantante di Cellino San Marco si lascia così andare a una lunga intervista e racconta il grande rapporto con la compagna di suo figlio Yari. Tra di loro infatti, è nata subito una grande amicizia e simpatia: “La prima volta che l’ho sentita cantare sono rimasto senza parole. Ha una voce che ricorda uno spirito etereo. È bravissima, ha un timbro musicale incredibile. E ho pensato più in generale: “Finalmente mio figlio ha trovato la sua strada, con questa donna accanto. […] Io sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza, ma anche dal suo essere terra terra”.

Albano ha così spiegato: “Thea è nata il giorno prima di me, e siamo molto simili. È una ragazza molto legata alla sua famiglia e si capisce che ne vuole creare una tutta sua. […] è una donna moderna, ci mancherebbe, ma con un modo di fare che ricorda un po’ quello delle donne di un tempo. Insomma, non è una con la testa tra le nuvole, come si potrebbe pensare, e poi fa tanto volontariato. Ha un cuore grande”.

Il cantante parla della spiritualità di Thea

La cultura di Thea è molto simile a quella di Romina Power e sembra che Albano tempo fa non amasse queste forme di spiritualità. Il cantante infatti, afferma che: “Ma no, io ne sono felice. Ripeto, spero che anche il pubblico italiano riesca ad apprezzare queste musiche. Ed è stato davvero bellissimo intervenire durante il loro concerto e salire sul palco”.

Albano Carrisi ha così affermato di essere molto contento di un futuro, nonostante sia ancora preso, matrimonio tra Yari Carrisi e Thea Crudi. Proprio per questo, il cantante ha così concluso l’intervista spiegando tutta la sua felicità per un futuro matrimonio: “Be’, a me piacerebbe, la mia benedizione c’è”.