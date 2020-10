Armando Incarnato facile preda | Competizione con Nicola Vivarelli a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, dopo l’uscita di scena di Lucrezia Comanducci, Armando Incarnato sembra aver puntato una “facile preda”. A mettere in guardia Maria De Filippi è stato l’opinionista Gianni Sperti, il quale ha notato che Armando ha ballato con una giovanissima nuova dama del parterre. Si tratta di Angelica, la giovane dama arrivata per corteggiare Nicola Vivarelli e subito apprezzata dal cavaliere.

Gianni Sperti si è reso conto che Armando Incarnato ha invitato Angelica a ballare e lo ha detto a Maria De Filippi, la quale ha chiesto spiegazioni al cavaliere campano. Armando Incarnato ha raccontato, senza difficoltà, di essere rimasto colpito da Angelica per la sua bellezza e genuinità. Il cavaliere, allora, come è suo costume, l’ha invitata a ballare, per rompere il ghiaccio.

Armando Incarnato punta una “preda facile”

Armando ha anche chiesto ad Angelica se si fosse mai rapportata a uomini più maturi di lei e Angelica ha replicato di non avere pregiudizi in merito. Tina Cipollari ha commentato immediatamente l’accaduto. Secondo la vamp opinionista, per Armando Incarnato una dama giovane e bella come Angelica è una “facile preda” che ancora non lo conosce e può cadere nella sua rete.

Le considerazioni di Tina hanno suscitato scompiglio e ilarità nello studio di Uomini e Donne. Ma sembra che Nicola Vivarelli non abbia battuto ciglio. Forse, dopo la competizione accesa coi tronisti Gianluca De Matteis e Davide Donadei, Armando Incarnato innescherà un conflitto anche con Nicola Vivarelli? Per il momento è presto per dirlo, ma, puntata dopo puntata, Armando Incarnato sta dimostrando di avere sempre meno pregiudizi circa l’età delle dame e delle corteggiatrici.

Nuova dama contesa tra cavalieri a Uomini e Donne

L’unione del trono over e del trono classico in un’unica puntata non ha creato nessun imbarazzo ad Armando Incarnato. Anzi, in un certo, senso, ha allargato i suoi orizzonti. Dopo Lucrezia e Miriana, anche Angelica potrebbe decidere di privilegiare Armando rispetto a Nicola? Oppure la giovane corteggiatrice rimarrà orientata verso il cavaliere ventiseienne?

Per scoprire cosa accadrà, non resta che continuare a seguire la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne. Sicuramente Armando Incarnato non si porrà limiti nella sua ricerca della donna giusta a Uomini e Donne e l’età non sarà un ostacolo per il coraggioso e determinato cavaliere campano. Cosa gli riserverà il futuro a Uomini e Donne?