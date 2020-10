Infortunio Godin – Brutte notizie per Eusebio Di Francesco e il Cagliari, come comunicato dalla società si è fermato, in allenamento, Diego Godin. Un problema che verrà valutato nei prossimi giorni, ma rischia seriamente di fare alzare al difensore uruguayano ‘bandiera bianca’ nella prossima giornata di campionato.

“[…] Si sono allenati regolarmente con la squadra Marko Rog, uscito dal campo domenica dopo una contusione al fianco destro, e Alessandro Tripaldelli. Ha proseguito nel lavoro personalizzato Gaston Pereiro. A riposo Luca Ceppitelli e Diego Godin: il primo ha svolto accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della gamba sinistra; il difensore uruguaiano soffre di un affaticamento all’adduttore destro. Terapie per Simone Pinna”.

Una brutta notizia che rischia di minare anche alcune certezze in chiave fantacalcio. Godin potrebbe non farcela per la gara di domenica contro il Crotone. Se l’entità del suo infortunio dovesse essere lieve potrebbe anche rischiare di stare ai box per 10/15 giorni. Il Cagliari e Di Francesco sperano di riaverlo a disposizione il prima possibile, intanto è quasi scontata la presenza da titolari di Klavan e Walukiewicz per la gara contro il Crotone.

Lo stop di Godin potrebbe avere ripercussioni anche sull’equilibrio difensivo raggiunto dal club sardo nell’ultima gara dove, nonostante le evidenti difficoltà, la presenza di Godin ha portato sicuramente sicurezza e certezze ad un reparto che ha sempre subito molti gol.