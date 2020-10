Davide lavora sulla sua gelosia | La coppia felice dopo Temptation Island

Serena e Davide hanno richiesto di partecipare per combattere la gelosia quasi ossessiva di lui nei confronti della sua ragazza. Consapevole di aver un problema grande, dato anche dalle varie ricadute di lei con il suo ex con cui stava costruendo una storia importante, hanno deciso di percorrere il viaggio nei sentimenti a Temptation Island.

Se lei fino a poco fa era sempre disponibile a fare ciò che Davide voleva, ora è decisa a non farsi più sottomettere pronta a dimostrare a tutti, ma soprattutto a sé stessa, di essere una donna libera e indipendente. Dopo essere usciti insieme, cosa sarà successo alla coppia?

Davide lavora sulla sua gelosia

Questa gelosia è stata ciò che ha fatto inclinare il loro rapporto portandoli a vivere una relazione asfissiante, il quale andando avanti porterà a rompere per sempre il loro legame. Serena, lontana dal suo ragazzo, decide di godersi questo viaggio per riuscire a ritrovarsi lontana dalle dinamiche di coppia che non la facevano respirare. Così si è avvicinata ad un tentatore di nome Ettore, trovando in lui una leggerezza e una complicità che da tempo le era mancata.

Di fronte a queste immagini Davide non ha avuto una reazione visiva eclatante ma ha sempre ammesso di provar tanta gelosia, pensando che lei fosse solo sua. Al falò di confronto i due si sono mostrati sinceri l’una verso l’altro. Il fidanzato ha ammesso di aver sbagliato troppo, ma di non volerla perdere promettendole di essere pronto a smussare i lati più duri del suo carattere e che non la lasciano libera di respirare. Lei dal suo canto ha affermato determinata che se le cose non cambieranno, sarà pronta a lasciarlo andare nonostante questo la possa far star male.

La coppia felice dopo Temptation Island

Ad un mese di distanza Alessia Marcuzzi invita la coppia che entra insieme, confermando la scelta presa al falò di confronto. Così cominciano a raccontare della difficoltà che hanno avuto il primo periodo dopo il programma, infatti tra i due c’è stata una distanza mentale più che fisica. Una bellissima notizia è che Davide sta lottando per non rovinare nulla con la sua gelosia, capendo a pieno del bisogno di Serena nell’avere i propri spazi.

Anche la fidanzata si mostra rasserenata, finalmente sta riuscendo a vivere i suoi spazi confermando comunque quanto siano innamorati l’una dell’altro. Lui si augura di poter star sempre bene, ma soprattutto di far star bene la sua compagna, anche se per ora non hanno programmato nessun passo importante per vedere come andrà la loro relazione a lungo termine.