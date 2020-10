By

Diablo Baby appare nelle sue storie Instagram mostrandosi molto arrabbiato e una vera e propria furia contro Morgan. Il rapper ha così accusato il cantante di continuare a mandare messaggi sconci nei confronti della sua ex compagna Jessica Mazzoli, nonché nuova fiamma di Diablo.

Nelle sue storie Instagram il rapper perde il controllo e lancia delle forte accusi nei confronti di Morgan arrivando al punto di mostrarsi quasi fuori controllo. Sembra infatti che, il cantante continui ad inviare messaggi sconci e richieste ambigue verso Jessica nonostante la loro storia sia ormai finita. Questo però, ha spinto Diablo Baby ha scatenato l’inferno sul suo profilo Instagram, confessando così una volta per tutte quello che realmente pensa di lui. Quali sono state le sue affermazioni?

Diablo Baby una furia contro Morgan

Il famoso rapper durante la giornata di oggi non è riuscito più a controllare la rabbia che prova nei confronti di Morgan, apparendo così molto nervoso e pronto a confessare gran parte di quello che negli ultimi mesi sta succedendo. Diablo Baby infatti, ha accusato senza nessun filtro il cantante spiegando che da quanto ha conosciuto Jessica Mazzoli, la ex compagna di Morgan ha ricevuto tantissimi messaggi poco chiari ma soprattutto sconci dallo stesso cantante.

Proprio per questo, Diablo Baby ha deciso di scatenarsi nei confronti di Morgan senza nessuna mezza misura, attaccando in modo duro e senza nessun ripensamento. Il rapper ha così spiegato a grandi linee quello che realmente sta succedendo spiegando ai fan il motivo per il quale è così tanto arrabbiato. Quali sono state le sue affermazioni?

Il rapper difende Jessica Mazzoli

Diablo Baby ha così accusato il cantante che: “Buongiorno caro Morgan, è arrivato il momento di dire due paroline visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco. Cos’è questa storia che pensi di prendere per il culo tutti quanti ma mi sa che questa volta è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe, ora mi sono proprio inca**ato, perché è da quando conosco Jessica, una persona a cui mi sono affezionato tantissimo, a cui voglio un sacco di bene”.

Il rapper ha così terminato con: “Da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci, richieste inappropriate, invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di me**da, richieste inappropriate alla mia donna, a mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco? ma che sindaco dovresti fare, ma vai a rubare!”.