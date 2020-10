Ecco le donne più tenaci in amore in assoluto: c’è anche il tuo segno?

Amano gestire il rapporto di coppia con piglio e polso da vere maestre, ma al contempo sono anche partner appassionate e gentili: alcune donne sono particolarmente tenaci e perseveranti, riuscendo quasi sempre ad imporsi e far valere le proprie idee.

Si tratta quasi sempre di un profilo che non si modifica molto con l’età, ma che anzi si fa più costante nell’età adulta. Ecco le donne notoriamente più tenaci nello zodiaco.

Cancro

Amanti passionali e apparentemente poco manipolatrici, le nate sotto il segno del Cancro non risparmiano effusioni e parole di apprezzamento anche nella fase avanzata di una relazione amorosa. Nonostante ciò non sono invadenti e sanno che in determinati contesti è non è necessario farlo sempre presente. Non ci si sente trascurati con una di loro.

Capricorno

Mantengono a lungo un profilo basso fino al corteggiamento ma le Capricorno hanno molto a cuore lo “stato di salute” del partner nonchè quello della relazione stessa, assumendosi sempre le responsabilità proprie e talvolta anche quelle del proprio amato/a.

Solitamente ama i rapporti d’amore lunghi e duraturi e fa di tutto purchè una storia non finisca prima del tempo.

Toro

Un segno profondamente condizionato dall’animo sentimentale in ogni suo dove, che inevitabilmente condiziona parecchio anche il rapporto di coppia, che viene curato meticolosamente dalle nate sotto questo segno. Il partner merita tutte le attenzioni del caso.

Ariete

Notoriamente i nati sotto l’Ariete manifestano i propri sentimenti senza paura di essere giudicati, e la controparte femminile del segno fa lo stesso quando trova l’anima gemella: ogni cosa è vissuta con grande intensità, mentre con il tempo il rapporto diventa più “normale”, ma non per questo meno appagante. Il rapporto di coppia diviene una sorta di “missione da portare a compimento”, per le Ariete, sebbene è necessaria una certa collaborazione da parte del compagno/a.